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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mbappe, 23 yaşında Messi'yle rekabette!

Fransa, Fas'ı 2-0 mağlup edip finale çıkarken önümüzdeki yıllara damga vurması beklenen Kylian Mbappe de henüz 23 yaşında ikinci kez Dünya Kupası finaline çıkacak. 300'ü biraz geçik maçta 221 gol atan Mbappe, iki Dünya Kupası'nda ise şimdiden 9 gol bulmuş durumda ve rekor kırmaya çok yakın

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  • Mbappe, 23 yaşında Messi'yle rekabette! Rekorun eşiğinde

    PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe, üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Fransa, Fas'ı 2-0 mağlup edip Arjantin'in rakibi olurken Mbappe de takım arkadaşı Messi ile bu kez farklı formalarla mücadele edecek.
  • Mbappe, 23 yaşında Messi'yle rekabette! Rekorun eşiğinde

    Cristiano Ronaldo hayranı olduğu bilinen Kylian Mbappe'nin önümüzdeki yıllara damga vuracağı malum. Monaco'yla gösterdiği çıkışın ardından PSG'den rekor sözleşmeyi kapan Fransız yıldız, milli takımıyla da yürüyüşünü sürdürüyor. 
  • Mbappe, 23 yaşında Messi'yle rekabette! Rekorun eşiğinde

    23 yaşında 300 lig maçında 221 gol atan genç yıldız, Fransa Mlli Takımı'yla da 65 maçta 33 gol kaydetti.
  • Mbappe, 23 yaşında Messi'yle rekabette! Rekorun eşiğinde

    2018 Dünya Kupası'nda 19 yaşındayken gol atan en genç Fransız futbolcu olan Mbappe, Pele'den sonra ise Dünya Kupası finalinde gol atan en genç futbolcu oldu.
  • Mbappe, 23 yaşında Messi'yle rekabette! Rekorun eşiğinde

    Yarı finali boş geçen genç yıldız, altı maçta 5 gol kaydetti ve gol krallığında da ikinci sırada bulunuyor. 
  • Mbappe, 23 yaşında Messi'yle rekabette! Rekorun eşiğinde

    Gol krallığı yarışında Messi'yle rekabette olan genç yıldız, 2018 Dünya Kupası'ndan sonra bir kez daha finale yükselerek tekrarlanması güç bir başarıya da imza attı.
  • Mbappe, 23 yaşında Messi'yle rekabette! Rekorun eşiğinde

    2018 Dünya Kupası'nda 7 maça çıkan 23 yaşındaki yıldız, 4 gol atarken dünya kupalarındaki gol sayısını da 9'a yükseltti. 
  • Mbappe, 23 yaşında Messi'yle rekabette! Rekorun eşiğinde

    Dünya Kupası tarihinde en fazla gol atan oyuncu rekorunu da kırmaya çok yakın. 
  • Mbappe, 23 yaşında Messi'yle rekabette! Rekorun eşiğinde

    Dört Dünya Kupası'nda oynayan Pele, 14 maçta 12 gol kaydederken iki Dünya Kupası'nda 13 maça çıkan Gerd Müller'in ise 14 golü bulunuyor.
  • Mbappe, 23 yaşında Messi'yle rekabette! Rekorun eşiğinde

     

    Listenin ikinci sırasında ise dört Dünya Kupası ile 19 maça çıkan Ronaldo 15 golle bulunuyor.
  • Mbappe, 23 yaşında Messi'yle rekabette! Rekorun eşiğinde

    Şimdiye kadar dünya kupalarının en golcü ismi ise dört Dünya Kupası'nda 24 maça çıkan ve 16 gol kaydeden Miroslav Klose... 
  • Mbappe, 23 yaşında Messi'yle rekabette! Rekorun eşiğinde

    Şimdiye kadar 9 gol kaydeden ve henüz 23 yaşında bulunan Mbappe'nin futbolunun zirvesinde iki Dünya Kupası daha göreceğini varsayarsak bu rekoru kırma ihtimali de yüksek.
  • Mbappe, 23 yaşında Messi'yle rekabette! Rekorun eşiğinde
  • Mbappe, 23 yaşında Messi'yle rekabette! Rekorun eşiğinde
  • Mbappe, 23 yaşında Messi'yle rekabette! Rekorun eşiğinde
  • Mbappe, 23 yaşında Messi'yle rekabette! Rekorun eşiğinde
  • Mbappe, 23 yaşında Messi'yle rekabette! Rekorun eşiğinde
  • Mbappe, 23 yaşında Messi'yle rekabette! Rekorun eşiğinde
  • Mbappe, 23 yaşında Messi'yle rekabette! Rekorun eşiğinde
  • Mbappe, 23 yaşında Messi'yle rekabette! Rekorun eşiğinde

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