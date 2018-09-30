Yaz transfer döneminde adı sık sık Real Madrid'le anılan Kylian Mbappe için İngiliz basınından dev bir iddia ortaya çıktı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Premier Lig'de sezonun en güçlü şampiyonluk adaylarından olan Manchester City, Mbappe için kış transfer döneminde 225 milyon euro (200 milyon sterlin) değerinde bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Mbappe transferinin gerçekleşmesini arzulayan Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için Fransız yıldızın kendisine yardımcı olacağına inanıyor.

Manchester City'nin transfer teklifi yapacağı iddia edilen Mbappe, Monaco'dan toplam 180 milyon euro karşılığında PSG'nin yolunu tutmuştu.

Paris ekibinde şu ana kadar 49 maçta forma giyen ve 26 gol, 14 asistlik performans sergileyen genç yıldız, 225 milyon euro'ya Manchester City'ye giderse Neymar'ın 222 milyon euro'luk tarihi rekorunu kıracak ve dünyanın en pahalı futbolcusu olacak. (Goal)

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