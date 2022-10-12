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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mbappe için PSG'den resmi açıklama geldi!

Avrupa futboluna bomba gibi düşen Kylian Mbappe gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor! PSG'nin sportif direktörü Luis Campos, Mbappe'nin ayrılmak istediğine yönelik iddialara dair açıklamalar yaptı

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  • Mbappe için PSG'den resmi açıklama geldi!

    Luis Campos, Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılmak istediğine yönelik İspanyol basınında çıkan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.
  • Mbappe için PSG'den resmi açıklama geldi!

    Paris Saint Germain'in internet sitesinde yer alan açıklamada Campos, Mbappe'den takımdan ayrılma talebi gelmediğini ve iddiaların söylenti olduğunu belirtti.
  • Mbappe için PSG'den resmi açıklama geldi!

    Campos açıklamasında, "Her gün dedikodular çıkıyor ve hepsi hakkında yorum yapamayız. Ama bu iddialar biraz ciddiydi. Her gün Kylian Mbappe ile birlikteyim" dedi.
  • Mbappe için PSG'den resmi açıklama geldi!

    Devre arasına ilişin konuşan Campos  "Ocak ayında ayrılmak istediğiyle ilgili bir şeyden bahsetmedi. Başkanla bu konu için hiç görüşmedi. Kendisinin yaptığı bir açıklama değil. Bunlar tamamen söylenti." ifadelerini kullandı.
  • Mbappe için PSG'den resmi açıklama geldi!

    NE OLMUŞTU?

    İspanyol Marca gazetesinde yer alan haberde, Mbappe'nin ocak ayında takımdan ayrılmak ve Real Madrid'e transfer olmak istediği belirtildi.
  • Mbappe için PSG'den resmi açıklama geldi!

    REAL MADRID: BİZİM PROBLEMİMİZ DEĞİL!

    Messi ve Neymar'la anlaşamayan Mbappe'nin takımdan ayrılıp Real Madrid'e gitmek istediği yönünde birçok haber yapıldı ancak Marca'da yer alan habere göre; Madrid onunla ilgileniyormuş gibi görünmüyor.

     
  • Mbappe için PSG'den resmi açıklama geldi!

    Real Madrid, Kylian Mbappe hakkında bir aksiyon almayı planlamıyor ve bu konuda, "Mbappe, bizim problemimiz değil" noktasında birleşiyor.

     
  • Mbappe için PSG'den resmi açıklama geldi!

    İspanyol devi, takımlarında Mbappe'ye ihtiyaç duymadıkları konusunda da ısrarcı... Rodrygo, Vinícius ve Benzema'ya güvenen İspanyol devi, Fransız yıldızın artık gümdemlerinde olmasını istemiyor.
  • Mbappe için PSG'den resmi açıklama geldi!

    Carlo Ancelotti'nin de Fransız yıldızdan vazgeçtiği ve mevcut takımına konsantre olduğunun altı çiziliyor.
  • Mbappe için PSG'den resmi açıklama geldi!

    Öte yandan Mbappe, PSG'nin kendisine ödediği maaşı başka hiçbir yerde bulmayacak.
  • Mbappe için PSG'den resmi açıklama geldi!

    Forbes, onun Fransız ekibinden 150 milyon Euro kazandığını ve dünyanın en yüksek ücret alan futbolcusu olduğunu açıkladı.
  • Mbappe için PSG'den resmi açıklama geldi!

    Mbappe'nin Paris Saint Germain yönetiminin kendisine ihanet ettiğini düşündüğü aktarılırken Fransız basınından L'Equipe'te yer alan haberde, Fransız yıldızın sözleşmesinin 2025'e kadar değil, 2024'e kadar geçerli olduğu kaydedildi.

     
  • Mbappe için PSG'den resmi açıklama geldi!

    2017'de Monaco'dan PSG'ye transfer olan Mbappe, burada 4'ü lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 11 kupa kazandı.

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