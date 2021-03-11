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Mbappe, Messi'nin rekorunu kırdı

PSG-Barcelona maçı tarihi bir ana sahne oldu. PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi tarihinde 25 gole ulaşan en genç isim olma unvanını Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin elinden aldı. Aynı maçta bir rekor da Messi'den geldi...

Mbappe, Messi'nin rekorunu kırdı

Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG),4-1 kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İspanyol temsilcisi Barcelona'yı ağırladı. Rakibi ile 1-1 berabere kalan PSG, adını çeyrek finale yazdırdı.

Parc des Princes Stadyumu'nda oynanan mücadelede PSG'nin golünü atan Fransız yıldız Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

Mbappe (22 yaş 80 gün),Devler Ligi tarihinde 25 gole ulaşan en genç isim olma unvanını, Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi'nin elinden aldı. Messi, Nisan 2010'da 22 yaş 286 günlükken 25 gole ulaşmıştı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ağlarını 4. kez sarsan Mbappe, turnuvada İspanyol takımına bir sezonda en çok gol atan oyuncu rekorunun da sahibi oldu.

Mücadelenin 37. dakikasında attığı harika golle maça denge getiren Messi ise 29 golle turnuvanın son 16 turunda ağları en fazla sarsan oyuncu rekorunu kırdı.

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