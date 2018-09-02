Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa, fırtına gibi esiyor. Paşa, ligin ilk 4 haftasında 4 galibiyet alarak 4. haftayı lider olarak kapatmayı garantiledi. Kasımpaşa'nın bu başarısında en dikkat çeken isimlerinde başında Mbaye Diagne geliyor...

Hafta içerisinde Kasımpaşa ile olan sözleşmesini uzatan Mbaye Diagne, Ankaragücü maçında da golünü attı. Geçen sezon devre arasında Çin'in Tianjin Teda'dan Kasımpaşa'ya transfer olan Diagne, sezonun ikinci yarısında attığı gollerle lige damga vurmuştu. Paşa formasıyla geçen sezon 17 maçta forma giyen 26 yaşındaki golcü 12 gol atarken 2 de asist yapmıştı.

Diagne müthiş performansını bu sezon artırarak sürdürüyor. İlk hafta Rizespor'a 1 gol atan yıldız, Başakşehir ve Sivasspor'a 2'şer gol atmayı başardı. Ankaragücü maçında da 1 gol atan futbolcu, 4 haftada 6 gole ulaştı.

Paşa formasıyla 18 gol atan yıldız futbolcu, Süper Lig'de 2018 yılı içinde en fazla gol atan isim oldu. Senegalli yıldız böylece geçen sezon attığı 29 golle gol kralı olan ve Suudi Arabistan'a transfer olan Bafetimbi Gomis başta olmak üzere Süper Lig'deki birçok yıldızı geride bıraktı.

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