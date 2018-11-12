Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın süper forveti Diagne, gol krallığı yarışında Avrupa'da zirveye çıktı.

Milliyet'in haberine göre; Sezon başı Çin Süper Lig ekibi Tianjin Teda takımından "bedelsiz" olarak Kasımpaşa'ya transfer olan Mbaye Diagne, Spor Toto Süper Lig'de 12 maçta 12 gol atarak hem Türkiye Ligi gol krallığında hem de Avrupa'nın 5 büyük liginde ilk sırada yer aldı.

LUUK DE JONG 12 MAÇ 11 GOL

2014 yılında 5.5 milyon euroya Almanya Bundesliga takımı Borussia Mönchengladbach'dan Hollanda'nın en köklü takımlarından biri olan PSV'ye transfer olan Luuk De Jong bu sezon attığı 11 gol ile Hollanda Eredivisie Ligi gol krallığında 1. sırada.

MBAPPE 8 MAÇ 11 GOL

2018 Dünya Kupası'nın en iyi genç oyuncusu seçilen 19 yaşındaki Kylian Mbappe PSG forması altında ligde 8 maça çıktı ve kaydettiği 11 gol ile Fransa'da gol krallığı yarışında lider konumunda.

SUAREZ VE MESSİ'DEN 9 GOL

Premier Lig takımı Liverpool'dan İspanya La Liga'nın Katalonya şehri takımı olan Barcelona'ya 81.72 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen 31 yaşındaki Uruguaylı süperstar bu sezon Barcelona forması ile ligde 11 maça çıkarken 9 kez fileleri havalandırdı. Messi ise 10 maçta 9 kez ağları havalandırdı.

PİATEK 12 MAÇ 9 GOL

Sezon başında Polonya ekibi Cracovia Krakow'dan 4.5 milyon euro karşılığında İtalya Serie A ekibi Genoa'ya transfer olan Krzysztof Piatek, kırmızı-mavi forma ile ligde gol attı. 23 yaşındaki yıldız ligde 12 kez forma giydi.

MARCO REUS 11 MAÇ 8 GOL

2012 yılında Almanya Bundesliga takımı Mönchengladbach'dan Dortmund'a transfer olan Marco Reus'a ödenen bonservis bedeli 17.1 milyon euro. 29 yaşındaki Alman oyuncu bu sezon Dortmund formasıyla ligde 11 maça çıktı 8 gol atma başarısı gösterdi.

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