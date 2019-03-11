Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederken Mbaye Diagne de 30 günlük gol orucunu bozdu. Maç sonrasında açıklamalar yapan Senegalli oyuncu Gollerine devam edeceğini belirterek "Şu anda golden çok 3 puandan dolayı mutluyum. Buraya gol atmak için geldim. Tabii ki gol atmak benim için önemliydi. Daha fazlası da gelecek. Attığınız zaman devamı geliyor, bu güvenle ilgili bir şey. Gol attıkça devamının geleceğini biliyorum." dedi.

TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİ

Taraftarlara da teşekkür eden Senegalli golcü, "Taraftara da teşekkür ediyorum, bana sonuna kadar destek oldular" şeklinde konuştu.