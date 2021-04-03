Başakşehir, Malatyaspor'u konuk edecek

Premier Lig'de kalma mücadelesi veren West Bromwich Albion, Chelsea'ye konuk oldu. 1-0 geriye düşen konuk ekip ilk yarının sonlarında Matheus Pereira ile 2 gol bularak öne geçti. 63. dakikada Callum Robinson farkı 2'ye çıkarırken Mbaye Diagne de 68. dakikada skoru 4-1'e getiren golü kaydetti.

Premier Lig'de bu sezon ikinci golünü atan Senegalli yıldız, Manchester United'dan sonra bir büyük takımın daha filelerini havalandırmayı başardı.

Mason Mount, 72'de farkı 2'ye indirdi: 4-2.

Maçın sonucunun ilan eden golü 90'da Robinson attı: 5-2.

Bu sonuçla WBA puanını 21'e yükseltti. Chelsea ise 51 puanda kaldı.