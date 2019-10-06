Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Club Brugge, Belçika Ligi'nin 10. haftasında Gent'i konuk etti.

Brugge'e galibiyeti getiren golleri, 11. dakikada Vanhaken, 28. dakikada Diatta, 51. dakikada Bonaventure ve 90+2. dakikada Mbaye Diagne kaydetti.

Club Brugge'ün transfer sezonunun son gününde Galatasaray'dan kiraladığı Mbaye Diagne, oyuna 79. dakikada Vormer'ın yerine dahil oldu. Öte yandan Belçika Ligi'nde üçüncü maçına çıkan Diagne, üçüncü golünü atmış oldu.

Belçika Ligi'nde üst üste 4. maçından da galip ayrılan Brugge, bu sonuçla puanını 23'e yükseltti ve en yakın rakibi Standart Liege'in 4 puan önünde liderliğini sürdürdü. Ligdeki ikinci mağlubiyetini alan Gent ise 17 puanla 3. sırada yer aldı.