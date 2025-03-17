Conor McGregor Beyaz Saray'ı ziyaret etti
İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor, Beyaz Saray'ı ziyaret etti. McGregor, Beyaz Saray'da basın açıklaması yaparken, ülkesindeki göçmen probleminden bahsetti.
Giriş: 17.03.2025 - 20:08 Güncelleme: 17.03.2025 - 20:29
İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor, Beyaz Saray'ı ziyaret etti.
McGregor, Beyaz Saray'da basın açıklaması yaparken, ülkesindeki göçmen probleminden bahsetti.
McGregor ayrıca İrlanda'nın 'koruyucu aziz'i' olarak bilinen Aziz Patrick'i andı. 17 Mart, Aziz Patrick günü olarak kutlanıyor.
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