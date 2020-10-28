AA

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim'de Yenişehir Kültür Merkezi'nde düzenlenecek konserde MDOB Orkestrası ve İncesaz Grubu sahne alacak.

Orkestra şefliğini İbrahim Yazıcı'nın yapacağı konserde İncesaz Grubu solistleri Murat Aydemir (tanbur),Emre Erdal (kemençe),Taner Sayacıoğlu (kanun),Türker Çolak (vurmalı sazlar),Volkan Hürsever (kontrbas),Cengiz Konural (gitar),Ezgi Köker ve Bora Ebeoğlu sahne alacak.

Türkiye'nin en sevilen şarkılarının yorumlanacağı konserde, sosyal mesafe kuralına göre oturma düzeni yapılacak, hijyen ve maske koşullarına dikkat edilecek.