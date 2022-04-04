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MEB, 10 bin soruluk nisan ayı yardımcı kaynak paketini yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa tüm öğrencilerin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan ve 10 bin sorudan oluşan ücretsiz nisan ayı yardımcı kaynak paketini yayımladı

MEB, 10 bin soruluk nisan ayı yardımcı kaynak paketini yayımladı
MEB, 10 bin soruluk nisan ayı yardımcı kaynak paketini yayımladı
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AA

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, nisan ayı yardımcı kaynak paketinde, etkinlik kitapları, öğretmen kılavuz kitapları, çalışma soruları, beceri temelli testler, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları ve çözümlü soru bankaları yer alıyor.

YKS çalışma kitapçıklarında bu ay, 1500 soru bulunuyor. Ayrıca 5 bin sorudan oluşan çözümlü soru bankaları da ortaöğretim öğrencilerinin kullanımına sunuldu.

Bu kaynaklarla, öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri, uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarının telafi edilmesi ve öğrenme süreçlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Nisan ayı paketinde, temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde eğitim gören özel eğitim öğrencileri için de etkinlikler yer aldı. Boşluk doldurma, benzerlik ve farklılıkları bulma, eşleme, anlama ve anlatma tekniklerini içeren etkinliklerle öğrencilerin konuları pekiştirmeleri amaçlanıyor.

Bakanlığın "yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" adresinde erişime açtığı yardımcı pakette, 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa tüm öğrencilere yönelik toplam 10 bin soru yer alıyor.

"YARDIMCI KAYNAKLAR KONUSUNDA DA ÜCRETSİZ DERS KİTAPLARINDAKİ AYNI HASSASİYETİ GÖSTERİYORUZ"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, her ay ilkokul ikinci sınıftan lise son sınıfa, tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin ihtiyaçlarını göz önüne alarak, kapsamlı yardımcı kaynak paketi paylaştıklarına işaret ederek, şunları kaydetti: "Bu ay yedincisini paylaştığımız pakette 10 bin soru yer alıyor. Burada alanında uzman ve çok deneyimli bir kadro tarafından her geçen gün kapasitesi artırılan önemli bir kaynak havuzumuz oluştu. Ders kitaplarını, ülkemizin tüm çocuklarına ücretsiz dağıttığımız gibi yardımcı kaynaklar konusunda da aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Kasım ayından bu yana 24 milyonu aşkın basılı yardımcı kaynağı öğrencilerimize ulaştırdık. Bu yıl sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynağı basılı halde öğrencilerimize göndereceğiz. Salgın sürecindeki öğrenme kayıplarını telafi etmek ve sınav sürecindeki öğrencilerimizi desteklemek için yardımcı kaynakları düzenli olarak yayımlamaya devam edeceğiz."

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