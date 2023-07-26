Haberler Gündem MEB 2023-2024 eğitim öğretim takvimi ile okulların açılacağı tarih: Okullar ne zaman açılacak?

2023-2024 eğitim öğretim takvimi ile okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim takvimini paylaşmasının ardından, milyonlarca öğrenci tarafından merakla beklenen okulların açılacağı tarih belli oldu. 16 Haziran tarihi itibarıyla karnelerine kavuşan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, yaz tatilinin başlamasının ardından, okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim takvimi ile okulların açılacağı tarih... Habertürk Giriş: 26.07.2023 - 01:28 Güncelleme: 26.07.2023 - 01:28 facebook

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Okulların açılacağı tarih öğrenci ve velilerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. 16 Haziran itibarıyla karne heyecanı yaşayan 19 milyon öğrenci, yaz tatilin bitip, okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Yeni dönem ilkokul kayıtları 14 Ağustos tarihi itibarıyla başlayacak. Peki, "Okullar ne zaman açılacak, yaz tatilinin bitmesine kaç gün kaldı?" İşte yaz tatilinin biteceği tarih...

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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan eğitim takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih belli oldu. Buna göre; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.