Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem MEB 2023-2024 eğitim öğretim takvimi ile okulların açılacağı tarih: Okullar ne zaman açılacak?

        2023-2024 eğitim öğretim takvimi ile okullar ne zaman açılacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim takvimini paylaşmasının ardından, milyonlarca öğrenci tarafından merakla beklenen okulların açılacağı tarih belli oldu. 16 Haziran tarihi itibarıyla karnelerine kavuşan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, yaz tatilinin başlamasının ardından, okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim takvimi ile okulların açılacağı tarih...

        Habertürk
        Giriş: 26.07.2023 - 01:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Okulların açılacağı tarih öğrenci ve velilerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. 16 Haziran itibarıyla karne heyecanı yaşayan 19 milyon öğrenci, yaz tatilin bitip, okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Yeni dönem ilkokul kayıtları 14 Ağustos tarihi itibarıyla başlayacak. Peki, "Okullar ne zaman açılacak, yaz tatilinin bitmesine kaç gün kaldı?" İşte yaz tatilinin biteceği tarih...

        2

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan eğitim takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih belli oldu.

        Buna göre; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

        3

        2023-2024 YARIYIL VE DÖNEM SONU TATİLLERİ NE ZAMAN?

        MEB tarafından yayımlanan takvime göre 2023-2024 ara ve dönem tatil tarihleri de belli oldu.

        Buna göre; yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.

        2023-2024 eğitim yılı, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

        4

        2023-24 MEB EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı.

        Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

        Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

        5

        Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

        Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

        Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        BM'den Kuran-ı Kerim saldırılarına yönelik karar
        BM'den Kuran-ı Kerim saldırılarına yönelik karar
        Usta sanatçı Yılmaz Gruda hayatını kaybetti
        Usta sanatçı Yılmaz Gruda hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rize'de acil serviste 5 kişi silahla yaralandı
        Rize'de acil serviste 5 kişi silahla yaralandı
        Galatasaray turu İstanbul'a bıraktı!
        Galatasaray turu İstanbul'a bıraktı!
        "En kötü maçlarından biriydi"
        "En kötü maçlarından biriydi"
        Bakımevindeki skandalla ilgili yeni iddia
        Bakımevindeki skandalla ilgili yeni iddia
        İsmail Kartal'dan transfer müjdesi!
        İsmail Kartal'dan transfer müjdesi!
        Eğriboz'da yangın söndürme uçağı düştü
        Eğriboz'da yangın söndürme uçağı düştü
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Cengiz Ünder...
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Cengiz Ünder...
        Transferde sıcak saatler
        Transferde sıcak saatler
        Yeni anayasa mesajı
        Yeni anayasa mesajı
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Tüplü saldırganlar yakalandı
        Tüplü saldırganlar yakalandı
        Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı
        Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Sanki hastalık değil de suç! Kimliklerini birbirlerinden bile gizliyorlar, oysa çözümü var
        Sanki hastalık değil de suç! Kimliklerini birbirlerinden bile gizliyorlar, oysa çözümü var
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Mezarı yapılıyor
        Mezarı yapılıyor