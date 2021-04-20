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MEB, 23 Nisan etkinlik programını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, "önceliğin çocukların iyi olma hali ve mutluluğu olduğu" parolasıyla bir dizi etkinlik planladı.

MEB, 23 Nisan etkinlik programını açıkladı
AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, salgın koşullarının çocukları arkadaşlarından ve sosyal hayattan uzak kalmaya mecbur bıraktığı bu yıl, Milli Eğitim Bakanlığı haftanın temasını, "çocukların iyi olma hali ve mutluluğu" olarak belirledi ve "23 Nisan Mutlu Olsun" denilerek, kutlamalar için bir dizi etkinlik hazırlandı.

- Bakan Selçuk, Telegram hesabından duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kutlama haftasına yönelik yol haritasını, hafta başında Telegram hesabından paylaştığı, "Her hafta onların ama bu hafta en çok çocuklarımızın haftası... 23 Nisan haftasında anne babalar ve öğretmenler olarak, çocuklarımıza mutlu anlar hediye edelim istiyoruz. Böyle bir zamanda gülümsemek ve gülümsetmek çok değerli. Bayramınız mutlu olsun çocuklarım." mesajıyla duyurdu.

Etkinlikler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çocuk Gelişimi ve Erken Çocukluk Eğitimcisi Prof. Dr. Belma Tuğrul ile Bilim Kurulu üyesi Çocuk Hekimi Prof. Dr. Ateş Kara'nın yarın saat 10.00'da velilerle çevrim içi buluşması ile başlayacak.

"Küresel Salgın Döneminde Çocukların Ruh ve Beden Sağlığı" konulu çevrim içi toplantı, Milli Eğitim Bakanlığı Youtube kanalından canlı yayınlanacak. Programda iki değerli bilim insanı ile birlikte anne babaların sorularını yanıtlayacaklarını belirten Bakan Selçuk, ilgi duyan herkesi ekran başına davet etti.

Bakan Selçuk, yarın ayrıca mesafe ve hijyen kurallarını dikkate alarak Ankara'nın Altındağ ve Mamak ilçelerinde yaşayan öğrencilerle açık hava söyleşisinde buluşacak. Öğrencilerin sosyal ve duygusal durumları söyleşinin ana temasını oluşturacak.

- Mardin Masal Evi'ni açacak

Etkinlikler kapsamında, 22 Nisan 2021 Perşembe günü Mardin'e gidecek olan Bakan Selçuk, bayramın sahibi çocuklar ile bisiklete binecek ve açık havada vakit geçirecek. Mardin'de meslektaşları ile de buluşacak olan Bakan Selçuk, Mardinli çocuklara armağanı Mardin Masal Evi'ni açacak.

Selçuk, 23 Nisan Cuma günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, tüm çocukları temsilen Anıtkabir'i ziyaret edecek, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak, Anıtkabir özel defterini imzalayacak. Selçuk, ardından 81 ilden öğrencilerin katıldığı çevrim içi bir programda çocuklarla sohbet edecek.

Bakan Ziya Selçuk, 23 Nisan günü Ankara Masal Evi'nin açılış törenine de katılacak.

23 Nisan günü TRT EBA kanalları da bayram coşkusunun ekran karşısında yaşanabileceği özel bir programla yayında olacak.

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