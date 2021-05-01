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MEB 4 ayda 2 bin 291 patent başvurusu yaptı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer: "Dört ay sonunda bu başvurulardan 182 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilini aldık, 2021 yılında önümüze koyduğumuz hedefe de kolaylıkla ulaşacağımıza inanıyorum"

MEB 4 ayda 2 bin 291 patent başvurusu yaptı
AA

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB),mesleki eğitim, fen liseleri ile Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) yapılan fikri mülkiyet çalışmaları kapsamında bu yılın ilk dört ayında 2 bin 291 patent başvurusu yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, mesleki eğitim Ar-Ge merkezlerinde yürütülen çalışmalar kapsamında 2020'de 12 patent, 8 faydalı model, 109 tasarım ve 59 marka tescili olmak üzere toplam 188 ürünün tescili alındı.

Mesleki eğitimin ardından fen liseleri ve BİLSEM'lerin de sürece dahil edilmesi sonucu Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı desteğiyle 81 ilde 183 BİLSEM'de görev yapan öğretmenlere fikri mülkiyet ve sınai haklar konusunda eğitimler düzenlendi.

BİLSEM'ler 2021'in ilk dört ayında 70 patent, 149 faydalı model, 1162 tasarım ve 6 marka olmak üzere 1387 ürün başvurusunda bulundu. Başvurular sonunda 74 ürünün tescili alındı. Her bir BİLSEM'den en az bir ürün tescili olmak üzere 2021'de 183 ürün tescili alınması hedefleniyor.

Mesleki eğitimde 760 ürün başvurusunda bulunuldu, bu ürünlerden 99'u tescil aldı. Böylece BİLSEM'ler ve mesleki eğitimde ilk dört ayın sonunda konulan yıllık hedeflerin yüzde 40'ı gerçekleşmiş oldu.

Fen liselerinde ise 2021'de 144 ürün başvurusunda bulunuldu, 9 ürünün tescili alındı. Fen liselerinden en az bir ürün tescili olmak üzere 2021'de 320 ürün tescili alınması hedefleniyor.

- "81 ilde yönetici ve öğretmenlere yönelik fikri mülkiyet eğitimi verildi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Bakanlığın mesleki eğitim, BİLSEM ve fen liselerinde fikri mülkiyet konusunda bir yılda çok önemli mesafe aldığını belirterek, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı ile yapılan iş birliği kapsamında 81 ilde yönetici ve öğretmenlere yönelik fikri mülkiyet süreçleriyle ilgili eğitimlerin tamamlandığını bildirdi.

Bakanlık bünyesinde 81 ilde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ve gerekli desteği vermek üzere fikri mülkiyet ofisi kurulduğunu hatırlatan Özer, "2021'in ilk dört ayında mesleki eğitim, BİLSEM'ler ve fen liselerinde fikri mülkiyet kapsamında toplam 2 bin 291 ürün tescil başvurusunda bulunduk ve dört ay sonunda bu başvurulardan 182 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilini aldık. 2021 yılında önümüze koyduğumuz hedefe de kolaylıkla ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- 753 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescil hedefi

Fikri mülkiyet farkındalığını ortaöğretim kurumlarına yaygınlaştırmak istediklerinin altını çizen Özer, şunları kaydetti:

"2021'de 320 fen lisemizin her birinin en az bir ürünü tescil ettirmesini hedefliyoruz. 183 BİLSEM'in her birinin en az bir ürün tescil etmesini hedefliyoruz. Mesleki eğitimde de 250 ürün tescili hedefliyoruz. Dolayısıyla 2021'de toplam 753 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili almayı hedefliyoruz. İlk dört ayda elde edilen başarıya baktığımızda gelinen nokta oldukça sevindirici. 2021'de önümüze koyduğumuz hedefe de kolaylıkla ulaşacağımıza inanıyorum. Böylece fikri mülkiyet ve sınai haklarla ilgili ortaöğretim kurumlarımızda ve Bakanlığımızda oldukça güçlü bir deneyim ve kültür oluştu. Bu çalışmalar gelecekte çok daha iyi bir noktaya taşınacaktır."

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