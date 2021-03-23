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MEB 7'den 70'e herkesin eğitim ihtiyacını karşılayacak dijital eğitim platformu kuruyor

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Dünya Bankası ile yaptıkları projede, "seç-beğen-izle" formatında, isteyen herkesin istediği alanda eğitim alabileceği, büyük bir dijital platform kurulum çalışmalarına başlandığını bildirdi

MEB 7'den 70'e herkesin eğitim ihtiyacını karşılayacak dijital eğitim platformu kuruyor
MEB herkesin eğitim ihtiyacını karşılayacak dijital eğitim platformu kuruyor
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AA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sona erdiğinde, uzaktan eğitimin ve çevrim içi platformların Türk eğitim sistemindeki yerinin nasıl olacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevruz Bayramı dolayısıyla Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatına (TÜRKSOY) ziyarette bulundu.

Uzaktan eğitimin 2 yıl önce açıkladıkları 2023 Eğitim Vizyonu, "ortaöğretim tasarımı" ve benzeri planlamaların içerisinde yer aldığına işaret eden Selçuk, o dönemde uzaktan eğitimin zihinlere yerleşmediğini ve çok fazla soru aldıklarını aktardı.

Türkiye'nin tüm illerinde yüz tanıma sistemlerinin entegre edildiği dijital sınav merkezleri açtıklarını dile getiren Selçuk, ayrıca liselerde günlük 8-10 saat süren dersleri 6-7 saate indirip geriye kalan 2-3 saatte gençlerin sanat, bilim, kültür, spor, kulüp çalışmaları, projeler ve Ar-Ge ile uğraşmasına fırsat verilmesi konusuna da kafa yorduklarını aktardı.

"Bizim çocuklarımız liselerde 13-14 ayrı ders alıyor da neden Anglosaksonlar 5-6, azami 7 ders alıyorlar? Bunun yanıtını vermek zorundayız." diyen Selçuk, şöyle devam etti: "Hibrit eğitim modelleri, yani yüze eğitim ağırlıkta olmak üzere sertifikalandırılmış ve gerekirse diplomaya dönüşebilecek uzaktan eğitim platformları giderek daha da yaygınlaşacak. Dünya Bankası ile yaptığımız projede 'seç-beğen-izle' formatında, isteyen herkesin istediği alanda eğitim alabileceği, büyük bir dijital platform kuruyoruz.

Bu platformda, enstrümandan arıcılığa, ilkyardımdan satranca hemen her alanda eğitimler yer alacak. Öğretmen ve yönetici eğitimlerinin tamamı, öğrencilerin derslerinin bir kısmı, veli eğitimleri bu platformdan yapılabilecek. Bu platform ile 7'den 70'e herkes, istediği yüz binlerce eğitim içeriğine kolay ve ücretsiz erişim sağlayabilecek. Eğitimlerin, Mesleki Yeterlilik Kurumundan onaylanarak sertifikalandırılabilmesi gündeme gelecek. Bu platforma isteyenler, mobil cihazlardan, televizyonlardan ya da bilgisayarlardan, EBA destek merkezlerinden ya da halk eğitim merkezlerinden ulaşabilecek. Evde otururken mobil telefondan takip edilerek bir konuda sertifika alınabilir. Yani bu iş böyle olmalı. Türkiye'nin geleceği, dünyanın geleceği, sürekli yenilenen iş kolları, sürekli yeni beceriye ihtiyaç duyulan iş kollarında mesleki eğitim ve hayat boyu öğrenme kapsamında hangi beceriye ihtiyaç varsa bunların tamamını halledeceğiz."

"PLATFORM DÜNYA ÇAPINDA OLACAK"

Bakan Selçuk, platformun çok büyük bir proje olduğunu ve Dünya Bankasından alınan büyük bir bütçe ile hayata geçirileceğini belirtti.

"Bu, dünya çapında bir platform olacak, bu platformun yurt dışı tarafı da olacak." bilgisini veren Selçuk, "Alt yapı çalışmaları sürüyor. Platform, hayat boyu öğrenmeden örgün eğitime, öğretmenlerin mesleki gelişimine kadar tüm ihtiyaçlara cevap verecek bir platform olacak. 'Kendim için ne yapabilirim? Danışmanlık desteği hizmeti istiyorum.' diyen de bu platforma başvuru yapabilecek. Bu toplumun tüm eğitimsel ihtiyaçlarını tanımlayan bir çerçeve olacak. Biz bunu 1,5-2 yıl içinde belli bir noktaya getirebiliriz." diye konuştu.

YENİ DÖNEMDE BAZI DERSLER UZAKTAN EĞİTİMLE VERİLECEK"

Ziya Selçuk, bazı derslerin uzaktan eğitimle verilmesi konusunda mevzuat ile ilgili bazı taslaklar hazırladıklarını belirterek şu bilgileri verdi: "Bu yılın eylül ayında, yani yeni eğitim-öğretim döneminde liselerdeki bazı derslerin ya da ortaokuldaki bazı seçmeli derslerin hangilerinin uzaktan verilebileceğine ilişkin bir ön değerlendirme yapıldı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı da uzaktan eğitimle verilecek derslerin hangileri olacağına çalışıyor. Biz bu dersleri kredi olarak da sayacağız. Bunun için öğrencinin kayıt olması gerekecek." dedi.

"DİJİTAL DÖNÜŞÜMDEN BAŞKA ÇIKIŞ YOK"

"2023 Eğitim Vizyonu'na uzaktan eğitimi alırken bu konunun bu kadar hızlı gelişeceğini düşünmüş müydünüz?" sorusunu yanıtlayan Selçuk, "O dönem, ülke ölçekli bütünsel olarak değil de bu konuda pilot çalışmalarla küçük küçük ilerleyebilirim, diye düşünmüştüm. Belki 10 yıl uğraşsak öğretmenlerimizin dijital becerilerinin dönüşümünü bu kadar hızlı sağlayamazdık. Salgın 1-2 ay sürse yine sağlayamazdık, uzun süren bu salgın neticesinde, artık başka çıkış yok ve bunu yapmak durumundayız, noktasına geldik hepimiz." diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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