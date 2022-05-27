Milyonlarca açık lise öğrencisinin heyecanla beklediği açıklama yapıldı ve AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklanmış oldu. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Açıköğretim Lisesi 3. dönem sınavları için Temmuz ayı işaret edilmişti. Peki, sınav günleri belli oldu mu?