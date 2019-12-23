MEB açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. 7-8 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen AÖL sınav sonuçları ile ilgili MEB'ten açıklama geldi mi? Ayrıntılar haberimizde...

MEB AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB açık lise (AÖL) sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL sınav sonuçlarının 2 Ocak 2020'de açıklayacağını akademik takviminde duyurdu.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AÖL sınav sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilecek. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek.