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        Haberler Gündem Eğitim MEB, açık öğretim liselerine nakil ve geçişlerde düzenlemeye gitti - Haberler

        MEB, açık öğretim liselerine nakil ve geçişlerde düzenlemeye gitti

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), açık öğretim liselerine nakil ve geçişlerde bazı düzenlemeler yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 11:42 Güncelleme: 14.08.2024 - 11:42
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        Açık öğretim liselerine nakil ve geçişlerde düzenleme
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        Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Buna göre, anne veya babası vefat eden, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında hakkında koruma kararı verilen veya koruyucu aile yanına yerleştirilen, Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddesine göre evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olanlar, örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine en geç 6 ay içinde başvurmaları halinde geçiş yapabilecek.

        Çocuk Koruma Kanunu kapsamında hakkında eğitim veya bakım tedbiri kararı verilen, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde ikametini geçici olarak değiştirmek zorunda kalan öğrenciler de en geç 6 ay içinde açık öğretime geçebilecek.

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        "Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu" ile geçerli "Engelli Sağlık Kurulu Raporu" veya "Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu" olan, harp veya vazife malulü sayılanların çocukları, aylık bağlanan şehit ve gazi çocukları, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamındaki suçların mağdurları, milli sporcular, tutuklu veya hükümlü olarak ceza infaz kurumunda bulunanlar, gerekli şartları taşımaları halinde açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi veya açık öğretim imam hatip liselerine nakil ve geçiş yapabilecek.

        Yine evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim görenler, "Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar" listesindeki sağlık kurulu raporuna sahip kişiler, örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybedenler ve sınıf tekrarı durumunda öğrenim hakkı devam eden öğrenciler, veli talebi doğrultusunda açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi veya açık öğretim imam hatip liselerine gerekli şartları taşımaları halinde nakil ve geçiş sağlayabilecek.

        Öte yandan, iş veya iş yeri değişikliği nedeniyle ikamet yerini değiştiren veli veya vasisinin yeni ikametinin bulunduğu il/ilçede eğitimini sürdürebileceği okul türü bulunmayan, ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olup tercih yapmadığı için herhangi bir örgün ortaöğretim kurumuna yerleşmeyen, 9. sınıfta özürsüz devamsızlık hakkını dolduranlar da açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi veya açık öğretim imam hatip liselerine geçiş yapabilecek.

        MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün hafızlık modüllerine kayıtlı olanlar ile Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi ve/veya bu alanı destekleyici Arapça ve Temel İslam Bilimleri eğitimi alan, milli sporcular dışında bireysel veya takım sporlarında en az 3 yıl lisanslı olarak yarışmalara katılan sporcular ve Türkiye olimpik hazırlık merkezleri ile sporcu eğitim merkezlerine kayıtlı olanlar da açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi veya açık öğretim imam hatip liselerine geçebilecek.

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