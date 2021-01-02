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MEB Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri: AÖL sınav tarihleri açıklandı mı?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri sınav tarihlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Mili Eğitim Bakanlığı, AÖL sınav tarihlerinin ertelendiğini duyurmuştu. Peki AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? İşte AÖL ile ilgili son dakika gelişmeler...

MEB Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri: AÖL sınav tarihleri açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB),5 ve 6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında erteledi. Peki AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar...

AÖL SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede sınavlara ilişkin şunlar kaydedildi:

"5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler ayrıca duyurulacaktır."

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

MEB tarafından öğrencileri ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. AÖL sınav tarihleri ile ilgili "Türkiye programına kayıtlı öğrencilerimiz için çalışmalarımız devam ediyor. Sınav tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır." denildi.

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