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MEB açıkladı! Öğretmen seminerleri 2022 ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek?

2022-2023 eğitim-öğretim takviminin duyurulmasıyla beraber öğretmen seminerlerinin de ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Mesleki çalışma takvimi diğer adıyla öğretmen seminerleri her yıl açıklanan takvim doğrultusunda ilerliyor. Peki öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor? İşte haberimizin detaylarında...

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  • MEB açıkladı! Öğretmen seminerleri 2022 ne zaman başlıyor ve kaç sürecek?

    MEB'den beklenen açıklama geldi. Mesleki çalışma takvimi diğer adıyla öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor ve ne kadar sürecek? İşte haberimizin ayrıntıları...

    2022 EYLÜL ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    2022-2023 eğitim ve öğretim takvimine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, 01 Eylül 2022 Perşembe günü başlayacak.

     
  • MEB açıkladı! Öğretmen seminerleri 2022 ne zaman başlıyor ve kaç sürecek?

    SEMİNERLER KAÇ SÜRECEK?

    Öğretmen seminerleri 1 Eylül'de başlayacak. Okullar da 12 Eylül'de eğitim ve öğretime başlayacak. Buna göre seminerlerinde 9 Eylül'e kadar devam etmesi bekleniyor.
  • MEB açıkladı! Öğretmen seminerleri 2022 ne zaman başlıyor ve kaç sürecek?

    2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

    12 Eylül 2022 Pazartesi eğitim başlayacak.

    14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili, 17-

    20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak.

    16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak.
  • MEB açıkladı! Öğretmen seminerleri 2022 ne zaman başlıyor ve kaç sürecek?
  • MEB açıkladı! Öğretmen seminerleri 2022 ne zaman başlıyor ve kaç sürecek?

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