Okullar ne zaman açılacak? sorusu milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velinin gündeminde. MEB yeni öğretim yılının başlangıcında koronavirüs tedbirlerini göz önünde bulundurarak okulların açılış tarihini öne çekti ve 31 Ağustos olarak belirledi. Ancak Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 2020 - 2021 eğitim öğretim dönemi başlangıcı için yapılan değişikliği geçtiğimiz günlerde duyurdu. İşte okulların açılış takvimiyle ilgili detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Aktarıldığına göre yeni planlama ile 17 Ağustos günü özel okullar açılışını online, yani uzaktan eğitim olarak başlatılacak, tam açılışını 21 Eylül tarihinde gerçekleştirecek. Bu durum 31 Ağustos’ta açılması planlanan devlet okulları için de geçerli olacak. Devlet okulları da 31 Ağustos’ta online, yani uzaktan eğitim ile başlayacak, 21 Eylül’de de geçmişte olduğu gibi normal eğitim sistemine geçecek." diyerek yeni akademik takvimi aktardı.

ZİYA SELÇUK 4 PLAN AÇIKLAMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı ziya Selçuk, yaklaşık 1 ay önce, 4 farklı senaryo için plan hazırladıklarını duyurmuş ve günün şartlarına göre hazırlık yaptıklarını söylemişti.

BİRİNCİ SENARYO: BİRİ AÇIK DİĞERİ KAPALI

Senaryoda böyle 6-7 aşamada gözden geçiriyoruz. Simülasyonlar yapılıyor onun sonucunda da revizeler yapılıyor. Bizim üzerinde çalıştığımız 4 senaryo var. Biri tamamen açık, diğeri tamamen kapalı.

İKİNCİ SENARYO: TAMAMEN KAPALI

İkinci senaryoda şöyle bir şey var okulun tamamen kapalı olması da bir senaryodur. Online dediğimiz zaman bitmiyor. Somut olarak verdiğimiz kitap online değil başka kaynaklarımız da var. Burada ikinci olarak tamamen kapandığı senaryodan bahsediyoruz.

ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ SENARYO

Üçüncü senaryo şu; bizim belirli günlerde okulu açıp mesela pazartesi Salı günü okulları açtık bir sınıfın yarısı geldi. Çarşamba temizledik Perşembe Cuma günü diğer yarısı geldi. Cumartesi sınav grupları ayrı geldi. Pazar temizledik ertesi gün bir grup tekrar geldi. Seyreltilmiş eğitim diyoruz. Bir günde 8 ders varsa lisede bunun 4’ünü uzaktan 4’ünü yüz yüze vereceğim dersiniz. Ülkemizi biz ilçe ilçe kontrol ediyoruz. Riskli olan 5 ilden bahsediyoruz şimdi. Bu da dördüncü konu. 3 ilde problem var Türkiye’nin geri kalanında yoksa o illere özel uygulama yapılır.

"DERS SÜRELERİNİ İNDİREBİLİRİZ"

Özel okullarımızın çoğunda ciddi bir boş alan var. Bizim çok sayıda şehrimizde sınıflardaki öğrenci ortalaması 20’nin altında belli bölgelerde yığılma var ama çok az.

Ders sürelerini indirebiliriz. Biz eğer seyreltilmiş olarak bir uygulamaya geçersek gün içerisinde normal eğitimde olduğu gibi çocukları tutmak sağlık açısında risk getirebilir dolayısıyla bazı dersler uzaktan bazıları yüz yüze verilir.

Canlı derste inanılmaz bir alt yapı kuruyoruz. Türkiye’nin tamamında öğretmen canlı ders yapabilir. Biz bazı kısıtlarımız var eksiğimiz var farkındayız. Öğretmen sanki okulda ders işliyormuş gibi okula gelip canlı olarak çocuk onu evden izleyebilir. Belli çocuklarımızın erişimiyle ilgili sıkıntı var. Bunu gidermeye çalışıyoruz. Asgari 4'te 3’ünde erişebilirliğimiz var. 1 milyon öğrenciye canlı ders yapabiliriz.

Biz burada senaryoları konuşuyoruz ya halkımızdan istirhamım şu bu kesinleşmiş bir şey değil, biz her duruma hazırlanıyoruz.