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        Haberler Gündem MEB açıkladı: Yarı yıl tatili ne zaman başlıyor? 2023-2024 takvimi ve 15 tatili tarihleri...

        MEB açıkladı: Yarı yıl tatili ne zaman başlıyor? 2023-2024 takvimi ve 15 tatili tarihleri...

        Yeni yıla kısa bir süre kala 15 tatil ile ilgili aramalar da iyice artmış durumda. İlk ara tatili geride bırakan öğrenciler; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in tarafından duyurulan 2023-2024 eğitim-öğretim takvimini ve 15 tatilin ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 11:47 Güncelleme: 05.12.2023 - 11:47
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        2023-2024 eğitim-öğretim yılında gözler artık sömestr tatili olarak da bilinen yarı yıl tatilne çevrildi. Yurt genelindeki binlerce öğrenci, 15 tatil ne zaman başlıyor ve okullar hangi tarihte kapanacak sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte, söz konusu durumla ilgili tüm bilinmesi gerekenler...

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        15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.

        3

        ARA TATİL KALDIRILACAK MI?

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız" dedi.

        Milli Eğitim Bakanlığı'nda İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı olduğunu belirten Bakan Tekin, "Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından izleniyor. Bu yıl ara tatilden sonra rapor oluşturulur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam edeceğiz. Eğitim süreciyle ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. Benim kişisel kanaatim Türkiye çapında değil, bölgesel olarak uygulanabilir. Şu an gündemimizde bu ara tatillerle ilgili herhangi bir şey yok" şeklinde açıklamada bulundu.

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        2. ARA TATİL HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

        İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

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        2023-2024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

        2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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