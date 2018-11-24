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MEB'den 24 Kasım Öğretmen Günü'ne özel video

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne yönelik öğrenci ile öğretmen arasındaki sevgi ve ilham dolu ilişkiyi anlatan video hazırlandı

24.11.2018 - 00:08 | Güncelleme: AA

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne yönelik öğrenci ile öğretmen arasındaki sevgi ve ilham dolu ilişkiyi irdeleyen ve sosyal medyada "#İyikiVarsınÖğretmenim" etiketiyle yayımlanan bir video hazırlandığı belirtildi.

Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan videoda, öğretmenlerin yeri doldurulamaz önemi, öğrencileriyle geçirdikleri eğlenceli, sıcak, şefkat dolu ve deneysel anlar ile öğretmen portrelerine ait aktüel görüntüler eşliğinde sunuluyor.

Ülkenin çeşitli yerlerinden öğretmen ve öğrencilere yer verilen videoda sıra dışı, ilham veren, fedakar öğretmenlerin hikayelerinden kısa kesitler yer alıyor.

 

Bakanlık tarafından hazırlanan videoda, "Öğretmen emektir, umuttur, ilhamdır, koruyandır, öğretendir, yetiştirendir, sevgidir, sevendir, sevilendir." mesajları kullanılarak, öğrencileriyle oyun oynayan, rap şarkı söyleyen, dans eden, ders öncesinde sınıf kapısında öğrencilerini karşılayan, müzik dersini alışılmışın dışında anlatan, engelli öğrencisiyle ip atlayan, farklılık yaratan öğretmenlerin sempatik görüntüleri sıralanıyor.

Videonun sonunda ise "2023 Eğitim Vizyonu" logosu kullanılarak 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anlatılan öğrenci ile öğretmen ilişkisinin vizyon belgesiyle bağlantısı kuruluyor.

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