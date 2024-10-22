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        Haberler Bilgi Gündem MEB'den açıklama: 28 Ekim Pazartei okul var mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?

        MEB'den açıklama: 28 Ekim Pazartesi okul var mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?

        Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaklaşırken, 28 ve 29 Ekim'in resmi tatil durumu gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda uygulanacak tatil programını duyurdu. 28 Ekim yarım gün tatil olacak mı? 29 Ekim'de okullar kapalı mı? İşte detaylar..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 16:38 Güncelleme: 22.10.2024 - 16:38
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        28-29 Ekim tarihlerinde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. MEB, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 81 ildeki okullarda tatil düzenlemesini açıkladı. Peki, 28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim tam gün tatil mi? İşte detaylar...

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        28 EKİM PAZARTESİ OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 81 ildeki tüm okullarda 1.5 gün tatil ilan edildi. Buna göre, 28 Ekim Pazartesi günü öğleden sonra okullar yarım gün tatil olacak. Öğleden önce eğitim devam ederken, öğleden sonra öğrenciler tatil yapacak.

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        29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Salı gününe denk geliyor ve tüm kamu kurumları için resmi tatil kabul ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar ve kamu kuruluşları bu tarihte tamamen kapalı olacak.

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        KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE TATİL DURUMU

        28 Ekim günü kamu kurumları saat 13.00'e kadar hizmet verecek ve öğleden sonra tatil olacak. Ancak özel sektördeki tatil durumu işverenin kararına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

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        101. YIL COŞKUSU

        Bu yıl 101. kez kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar sürüyor. Hem kamu çalışanları hem de öğrenciler, bayramın coşkusunu yaşayacakları bu dönemde kısa bir ara tatil yapma fırsatı bulacak.

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