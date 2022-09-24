MEB'den başörtüsü nedeniyle stajı kabul etmeyen koleje soruşturma 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

İstanbul'da okulu tarafından staj için yönlendirilen üniversite öğrencisi Nezaket Akbulut, başvurduğu koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığını iddia ederek, yetkililer hakkında şikayetçi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu iddiaya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldığı belirtildi.

"BÖYLE BİR UYGULAMA KABUL EDİLEMEZ"

MEB'in yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul'da bir üniversite öğrencisinin staj için gittiği özel bir kolejde başörtüsü nedeniyle başvurusunun kabul edilmediği yönündeki iddialar hakkında aşağıdaki açıklamaya gerek duyulmuştur:

Son 20 yılda başörtüsü yasağı başta olmak üzere eğitimin önündeki tüm antidemokratik engellerin kaldırıldığı ülkemizde, böyle bir uygulama asla kabul edilemez.

Bakanlığımızca söz konusu iddialar hakkında Bakanlık müfettişi görevlendirilerek gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Akbulut, başörtüsü nedeniyle staj için başvurduğu kolej tarafından reddedilince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunup ifade verdi. Bir vakıf üniversitesinin Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde 3. sınıfta okuyan Akbulut, ifadesinde, okuduğu üniversitenin 3. sınıf öğrencilerine staj yeri bulduğunu anlatan Akbulut, sabah saatlerinde staja başlamak için Kağıthane'deki bir koleje sınıf arkadaşıyla gittiğini aktardı.

Akbulut, staj yerine giderken kılık kıyafetine dikkat ettiğini, siyah gömlek ve başörtüsüyle kahverengi ceket giydiğini belirterek, arkadaşıyla yanına gittikleri okul müdür yardımcısı Ö. Ö'nün kendilerine "Okullarının kılık kıyafet yönetmeliği ve kurallarının olduğunu, başörtülü hiçbir öğrenci ve öğretmen bulunmadığını ve bulunmayacağını" söylediğini ifade etti.

Kendisine, "staja başlamak istemesi halinde başörtüsünü çıkarmasını, aksi halde stajyer olarak alınmayacağının" söylendiği bilgisini veren Akbulut, bu yüzden Ö.Ö. ve kolej hakkında şikayette bulunduğunu kaydetti.

"ÜNİVERSİTEM BANA TAM DESTEK VERİYOR"

Akbulut, özellikle staj için kabul edilmediği okula giderken giydiği kıyafetlerle adliyeye geldiğini, yaşadığı ayrımcılıktan dolayı çok kötü hissettiğini söyledi.

Bunun arkadaşının yanında yapılmasının kendisini çok rencide ettiğini dile getiren Akbulut, şöyle konuştu: "Daha sonra arkadaşımı türban takmadığı için staja başlattılar. Bana 'Eğer türbanını çıkarırsan seni staja alırız' dediler. Kabul etmedim. Daha sonra gittiğimde yönetmeliklerinin imzalı örneğini istedim. Bunu veremeyeceklerini söylediler, elim boş geri döndüm. Tüm kadın haklarına, insan hukukuna aykırı bir davranış olduğu için hakkımı savunmaya başladım. Çağlayan Adliyesinde adli işlemlere başladım. Gerekli yerlere şikayette bulundum."

Akbulut, şimdi farklı bir staj yeri aradığını belirterek, "O koleje devam etme gibi bir durumum yok. Üniversitemin de durumdan haberi var. Tamamen başörtülü olduğum için ayrımcılığa maruz kaldığımdan üniversitem bana tam destek veriyor" dedi.