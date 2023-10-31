MEB'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel Akıllı Eğitim Haritası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında, eğitim ve eğitim teknolojilerinin gelişimini göstermek için "Akıllı Eğitim Haritası"nı oluşturdu

MEB'den yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırlanan haritada, 1950'lerden bugüne Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün gerçekleştirdiği her türlü faaliyet, tarih ve mekan bilgileri bulunuyor.

Eğitim teknolojilerinin serüveninin yansıtıldığı haritaya, "akilliegitimharitasi.eba.gov.tr" ve "yuzuncuyil.meb.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılabiliyor.