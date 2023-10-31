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        Haberler Gündem Eğitim MEB'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel Akıllı Eğitim Haritası

        MEB'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel Akıllı Eğitim Haritası

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında, eğitim ve eğitim teknolojilerinin gelişimini göstermek için "Akıllı Eğitim Haritası"nı oluşturdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 15:34 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:34
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        MEB'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel Akıllı Eğitim Haritası
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        MEB'den yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırlanan haritada, 1950'lerden bugüne Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün gerçekleştirdiği her türlü faaliyet, tarih ve mekan bilgileri bulunuyor.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Eğitim teknolojilerinin serüveninin yansıtıldığı haritaya, "akilliegitimharitasi.eba.gov.tr" ve "yuzuncuyil.meb.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

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