MEB'den mesleki eğitimde Ar-Ge merkezlerine 23 milyon lira proje desteği 0:00 / 0:00

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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Ar-Ge merkezlerinin mesleki eğitimde fikri mülkiyet kültürünün yaygınlaşması için attıkları çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

Bu merkezlerde patent, faydalı model, tasarım ve marka üretim ve tesciline odaklandıklarına işaret eden Özer, başlangıç desteği olarak, geçen yıl 10 milyon lira destek sağladıkları merkezler tarafından geliştirilen projeleri yılda iki kez değerlendireceklerini belirtti.

Özer, "Bu kapsamda Ar-Ge merkezlerimizin 2021 yılının birinci dönem projeleri arkadaşlarımız tarafından değerlendirildi ve 41 proje desteklenmek üzere kabul edildi. Bu kapsamda desteklenen projeler için ilgili Ar-Ge merkezlerimize 13 milyon 170 bin liralık destek sağlandı. Böylece 42 Ar-Ge merkezimize şu ana kadar 23 milyon 170 bin lira destek sağlamış olduk." dedi.

TESCİLDE YENİ HEDEF 250 PATENT, FAYDALI MODEL, TASARIM VE MARKA TESCİLİ

Fikri mülkiyet konusunun eğitim ile ekonominin birbirini desteklediği en önemli ara yüz olduğunun altını çizen Özer, şöyle devam etti: "Tüm Ar-Ge merkezlerimiz fikri mülkiyete odaklandılar. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında mesleki eğitimde ana temayı fikri mülkiyet olarak belirlemiş ve bu kapsamda 100 tescil hedefi koymuştuk. Özellikle Kovid-19 salgını kapsamında mesleki eğitimde tasarım ve üretim kapasitesinin artması bu hedefe kısa sürede ulaşmamızı sağladı. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında toplam 188 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili alarak hedefimizi yaklaşık yüzde 80 aşmış olduk. Ar-Ge merkezlerimize sağladığımız desteklerle 2021 yılı için hedefimiz 250 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili. Süreci takip ederek ve gerekli destekleri sağlayarak bu hedefimize de ulaşacağımıza inanıyorum. Süreci başarılı bir şekilde koordine eden ve destek veren Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze, il yöneticilerimize, okul yöneticilerimize, Ar-Ge merkez yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."

TARIMDAN MEKATRONİĞE, SANAL GERÇEKLİK EĞİTİM PLATFORMUNDAN ANTİVİRAL KUMAŞLARA KADAR DESTEK

Bakanlık tarafından desteklenen projelerde, tarımdan mekatroniğe, malzemeden metal teknolojilerine kadar çok kapsamlı araştırmaların yer aldığına işaret eden Özer, desteklenen projeler hakkında şu bilgileri verdi: "Otonom damlama sulama sistemi, afet iletişimi, metal enjeksiyon 3-boyutlu yazıcı, tarım amaçlı İHA, artırılmış sanal gerçeklik eğitim platformu, elektronik tarım istasyonu, yatay honlama tezgahı, deney setleri, dürbünlü av tüfeği, ayakkabı deri taban ve diğer ayakkabı sarf malzemelerinin fiziksel ve kimyasal testleri, elektro-pnömatik triplivalf ve indikatör, antiviral ve antibakteriyel kumaş üretimi, kompozit-karbon alaşımlı tekne yapımı ve endüstriyel dezenfeksiyon ve temizlik robotu."

Bu arada, Ar-Ge merkezlerinin ikinci proje başvuruları bu yılın mayıs ayı sonuna kadar yapılabilecek.