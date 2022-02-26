Koronavirüs pandemisinde tespit edilen yeni varyant Omisron2un etkisiyle vaka sayıları bir anda hızla yükselmiş, günlük vaka sayıları 80-100 bin seviyesine dayanmıştı. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilip verilmeyeceği yönününde araştırmalar çoğalınca Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama geldi. İlokul, ortaokul ve lise öğrencileri MEB takvimini ve 2022 ara tatil tarihlerini merak ediyor. Okullarda yüz yüze eğitim kararı ve ara tatil ne zaman sorusunun cevabı gündemde.