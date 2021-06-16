MEB'den yılın ilk beş ayında 2 bin 730 patent başvurusu, 633 ürün tescili

AA

Bakanlık, 2019'dan itibaren fikri mülkiyet hakları çalışmaları kapsamında patent, faydalı model, tasarım ve marka çalışmalarına ağırlık vermeye başladı. Bu kapsamda, ilk adımı mesleki eğitimde attı. Fikri mülkiyet çalışmalarına özellikle mesleki eğitim Ar-Ge merkezlerinde ağırlık verilerek 2020'de 12 patent, 8 faydalı model, 109 tasarım ve 59 marka tescili olmak üzere toplam 188 ürünün tescili alınmıştı. MEB, daha sonra fen liseleri ve BİLSEM'lerde de fikri mülkiyet çalışmalarını başlattı.

- 753 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescil hedefi

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı desteğiyle 81 ilde 183 BİLSEM'de görev yapan öğretmenlere fikri mülkiyet ve sınai haklar konusunda eğitimler verildi. BİLSEM'lerde yürütülen projeler yeniden yapılandırıldı. Bu çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. BİLSEM'ler 2021'in ilk beş ayında 101 patent, 155 faydalı model, 1460 tasarım ve 8 marka olmak üzere 1724 ürün başvurusunda bulundu.

MEB, her bir BİLSEM'den en az bir ürün tescili olmak üzere 2021'de 183 ürün tescili almayı hedefliyordu. Başvurular sonunda 520 ürünün tescili alındı. Böylece 2021'in ilk beş ayında hedefe ulaşıldığı gibi yüzde 184 de artış elde edildi.

Mesleki eğitimde ise bu yıl 850 ürün başvurusunda bulunuldu ve 104 ürünün tescili alındı. MEB, mesleki eğitimde 250 ürün tescili almayı hedefliyordu. Böylece beş ayın sonunda bu hedefin de yüzde 42'si gerçekleştirilmiş oldu.

Fen liselerinde ise başvuruda bulunulan 156 üründen 9'u için tescil alındı. MEB, her bir fen lisesinden en az bir ürün tescili olmak üzere 2021'de 320 ürün tescili almayı hedefliyor.

- İlk beş aydaki ürün tescilleri

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak mesleki eğitim, BİLSEM ve fen liselerinde fikri mülkiyet konusunda bir yılda çok önemli mesafe aldıklarını belirtti.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı ile yaptıkları iş birliği sonucu 81 ilde yöneticilere ve öğretmenlere fikri mülkiyet süreçleri ile ilgili verilen eğitimleri tamamladıklarını aktaran Özer, şöyle devam etti:

"Ayrıca, Bakanlık bünyesinde 81 ilde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ve gerekli desteği vermek üzere fikri mülkiyet ofisi kurduk. 2021 yılının ilk beş ayında mesleki eğitim, BİLSEM'ler ve fen liselerinde fikri mülkiyet kapsamında toplam 2 bin 730 ürün tescil başvurusunda bulunduk ve beş ay sonunda bu başvurulardan 633 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilini aldık. Başvuruların çoğunluğu halen değerlendirme aşamasında."

- İlk beş ayda tescil hedefinin yüzde 84'ü gerçekleşti

Fikri mülkiyet farkındalığını ortaöğretim kurumlarına yaygınlaştırmak istediklerinin altını çizen Özer şunları söyledi:

"Mesleki eğitimde aldığımız mesafe sonrasında fen liselerimizde ve BİLSEM'lerde fikri mülkiyet konusunda önemli adımlar atmaya başladık. Kurulan bu işbirliği ile 81 ildeki tüm fen liselerimizin ve BİLSEM'lerimizin yönetici ve öğretmenlerine yönelik eğitimler düzenledik. 2021 yılında 320 fen lisemizin ve 183 BİLSEM'in her birinin en az bir ürün tescil etmesini hedefliyoruz. Mesleki eğitimde de 250 ürün tescili hedefliyoruz. Dolayısıyla 2021'de toplam 753 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili almayı hedefliyoruz. Yılın ilk beş ayında tescil hedefimizin yüzde 84'üne ulaşmış bulunuyoruz. İlk beş ayda elde edilen başarıya baktığımızda gelinen nokta oldukça sevindirici. Dolayısıyla, 2021 yılında önümüze koyduğumuz hedefe kolaylıkla ulaşacağımız gibi hedefi aşacağımıza da inanıyorum. Böylece fikri mülkiyet ve sınai haklarla ilgili ortaöğretim kurumlarımızda ve Bakanlığımızda oldukça güçlü bir deneyim ve kültür oluştu. Bu çalışmalar gelecekte çok daha iyi bir noktaya taşınacaktır."

Bu süreçteki çalışmalara sürekli destek olan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'a şükranlarını sunan Özer, bu süreçleri başarılı şekilde yürüten Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül'e, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varım Numanoğlu'na, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete'ye ve çalışma arkadaşlarına da teşekkür etti.