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MEB duyurdu: 2021 İOKBS sınav tarihi belli oldu! 2021 bursluluk sınavı ne zaman, hangi ay yapılacak?

Öğrenciler ve veliler tarafından merakla beklenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) için 2021 tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2021 İOKBS tarihini duyurdu. İOKBS sınavı tarihi ne? 2021 bursluluk sınavı ne zaman, hangi ay yapılacak?

MEB duyurdu: 2021 İOKBS sınav tarihi belli oldu! 2021 bursluluk sınavı ne zaman, hangi ay yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),2021 yılı takvimini açıkladı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavı ile ilgili beklenen açıklamayı yayınlandı. Sınava girecek öğrencilerin merakla beklediği 2021 İOKBS sınav tarihi de belli olmuş oldu. İOKBS sınavı tarihi ne? 2021 bursluluk sınavı ne zaman, hangi ay yapılacak? 2021 İOKBS sınavıyla ilgili en çok arama yapılan konuların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz...

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? 2021

İOKBS bursluluk sınavı, 25 Nisan 2021'de yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00’da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Sınavda 4’er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak.

2021 MEB TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),2021 sınav takvimini yayınladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav 6 Haziran'da olacak.

Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip lisesi ile mesleki açık öğretim lisesi ikinci dönem sınavları 27-18 Mart'ta yapılacak.

İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı ise 25 Nisan'da.

Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi üçüncü dönem sınavı 3-4 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Bu okulların birinci dönem sınavı ise 4-5 Aralık'ta olacak.

Motorlu taşıt sürücü kursiyerleri e-Sınavı ile kalfalık ve ustalık teorik e-Sınavları, haftanın yedi günü 81 ildeki e-Sınav salonlarında randevulu sistemle gerçekleştirilecek.

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