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MEB duyurdu! İlk ara tatil ne zaman başlıyor? 2021 Ara tatil tarihleri...

İlk ara tatil için geri sayım başladı. Ekim ayının sonlarına gelinmesiyle birlikte ara tatil yapacak öğrenciler ilk ara tatil ne zaman? sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 - 2022 takviminde okul tatil günleri yer alıyor. İşte 2021 Ara tatil tarihleri...

MEB duyurdu! İlk ara tatil ne zaman başlıyor? 2021 Ara tatil tarihleri...

İlk ara tatil ne zaman? Sömestr tatili ne zaman? soruları öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Okullarda ilk ara tatil yapacak öğrenciler ardından sömestr yani yarıyıl tatili için gün sayacak. İşte MEB 2021 - 2022 takvimi...

2021 İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

MEB 2021 - 2022 TAKVİMİ

https://twitter.com/tcmeb/status/1433348554190467073

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