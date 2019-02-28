MEB-EKYS kılavuzu yayımlandı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca ilk kez düzenlenecek "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2019-MEB-EKYS)" başvuru kılavuzu yayımlandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan 2019-MEB-EKYS kılavuzuna göre, MEB'e bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenecek sınava başvuranların, Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olması gerekiyor.
Bu şartı taşımayan adayların başvurusu sistem tarafından engellenecek.
Adaylar başvurularını, 28 Şubat-11 Mart'ta bir başvuru merkezinden veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapacak. Başvurular, sınav ücreti yatırılarak tamamlanacak.
Geç başvuru günü ise 21 Mart olarak belirlendi.
Sınav konuları
Sınav, 21 Nisan Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve soruları cevaplama süresi 150 dakika olacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan test uygulanacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şöyle belirlendi:
"Genel yetenek ve genel kültür yüzde 35, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi yüzde 10, değerler eğitimi yüzde 5, eğitim ve öğretimde etik yüzde 5, eğitim bilimleri yüzde 35, mevzuat yüzde 10."
Adayların sınav puanları, doğru cevap sayıları toplanarak 100 tam puan üzerinden hesaplanacak. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak.
Adaylar, 180 lira sınav ücreti yatıracak.
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