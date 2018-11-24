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Engelli, Hükümlü/Tmy İşçi Alımı
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MEB, Engelli, Hükümlü/Tmy İşçi Alımı mülakat sonuçları! İşte, MEB İşçi alımı sonuçları

MEB, Engelli, Hükümlü/Tmy İşçi Alımı mülakat sonuçları açıklandı! Ankara'da gerçekleşen işçi alımı, 25-26 Ekim 2018 tarihinde uygulamalı sınav ve mülakat olarak iki aşamada gerçekleşmişti. Peki, Atama için istenilen belgeler neler? İşçi atamaları ne zaman yapılacak?

24.11.2018 - 12:24 | Güncelleme:

Ankara İlinde bulunan okul ve kurumlara Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından engelli, hükümlü/TMY statüsünde alınacak işçilerden, 25-26 Ekim 2018 tarihinde uygulamalı sınava ve mülakata alınan adaylardan başarılı olanların listesi açıklandı. İşte, haberin detayları...

BAŞARILI OLAN ADAYLAR NE ZAMAN BAŞVURU YAPACAK?

Başarılı olan adayların, ataması yapılmak üzere aşağıda yer alan belgelerle birlikte 05-06 Aralık 2018 tarihlerinde Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğüne (Muammer Yaşar Bostancı Cad. Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Yerleşkesi, I Blok Yenimahalle/Ankara) şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ATAMA İÇİN İSTENİLEN BELGELER 

1) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2) İkametgah Kağıdı

3) Adli Sicil Kağıdı

4) 2 adet Fotoğraf

5) SGK Hizmet Dökümü Belgesi (Daha Önce Çalışmış Olanlar İçin)

6) Diploma Örneği

7) KPSS ve EKPS (Lise ve üstü öğrenim şartı arananlar için)

8) Varsa Ustalık ve Yeterlilik Belgesi (Yalnızca atanacağı işe ilişkin olan belgeler)

9) Engelli Raporunun Noter Onaylı Örneği

ÖNEMLİ UYARI

Bu duyuru işçi adaylarına tebliğ niteliği taşımakta olup belirtilen tarihe kadar başvuruda bulunmayan adaylar işe yerleştirilme hakkını kaybedecektir.

Mülakata ve uygulamalı sınava girmek üzere MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne teslim edilen belgelerin başvuru dosyalarında tutulmak üzere muhafaza edilmesi nedeniyle, başarılı olan adayların aşağıdaki belgeleri eksiksiz şeklide başvuruda bulunacakları Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ayrıca ibraz etmeleri zorunludur.

 

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