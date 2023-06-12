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MEB Görevde Yükselme Sınavı'na girecek adaylardan sınav ücreti alınmayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık için görevde yükselme sınavına girecek personelden sınav ücreti alınmayacağını bildirdi

MEB Görevde Yükselme Sınavı'na girecek adaylardan sınav ücreti alınmayacak
AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında şube müdürlüğü kadrosu için 400, şeflik için 2 bin, memurluk için 3 bin ve saymanlık kadrosu için belirlenen 57 kontenjanın başvuru ve onay süreci, 9 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında tamamlandı.

Bu kapsamda görevde yükselme yazılı sınavına katılacak adaylar 9 Haziran'da ilan edildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav ücretleriyle ilgili yeni bir karar aldıklarını belirterek, "Kılavuza göre sınava girecek adaylardan bugünden itibaren 16 Haziran'a kadar sınav ücretlerini yatırmaları isteniyordu ancak bir karar aldık. Şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık için görevde yükselme sınavına girecek arkadaşlarımızdan sınav ücreti almayacağız. Sınava girecek bütün arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da yapılacak, sonuçlar 4 Ağustos'ta açıklanacak.

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