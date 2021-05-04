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MEB "Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim" projesiyle yeni nesil dijital eğitimin kapılarını aralayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Dünya Bankası iş birliğiyle başlatılan "Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi" kapsamında herkesin istediği alanda eğitim alabileceği eşitlikçi, katılımcı ve kullanıcı ihtiyaçlarını dikkate alan yepyeni bir dijital eğitimin kapıları aralanıyor.

MEB
AA

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğünün öncülüğünde 2023 Eğitim Vizyonu ışığında tasarlanan projeyle hem olağanüstü durumlarda eğitimin kesintisiz sürdürülmesinin temin edilmesi hem de geleceğin eğitim sisteminin şekillendirileceği atılımların gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Dünya Bankası tarafından 160 milyon dolar kaynak tahsis edilen ve Ekim 2020'de yürürlüğe giren proje, hem 18 milyon öğrenciye hem hayat boyu öğrenme programlarına katılanlara hem de profesyonel gelişim eğitimleri alan öğretmenlere hitap edecek.

Erken çocukluk döneminden başlayarak tüm seviyeler için uygun içeriklerin üretileceği "Yeni Dijital Eğitim Platformu" kapsamında eş zamanlı 5 milyon kullanıcıya hizmet verilmesi hedeflendi.

- Her yaştan insana imkan sağlanarak ekonomik katma değer oluşturulacak

Eşitlikçi, katılımcı ve kullanıcı ihtiyaçları dikkate alınarak yepyeni bir dijital eğitimin kapılarının aralanacağı platformla, öğrenciler maddi imkanları ve özel ihtiyaçları ne olursa olsun maksimum şekilde kesintisiz ve kaliteli eğitim imkanına sahip olacak.

Platformda aynı zamanda öğretmenlere ileri düzey mesleki gelişim desteği sağlanacak. Bunun yanında hayat boyu öğrenme imkanlarıyla her yaştan insana yeniden beceri kazanma ve beceri yükseltme imkanı sağlanarak ekonomik katma değer oluşturulacak.

Yapay zekaya dayalı veri analitiği ve ölçme, oyunlaştırma, sanal gerçeklik, blok-zinciri ve benzeri teknolojilerle zenginleştirilecek platform, eğitim teknolojilerini geliştiren firmalar için de dışsallıklar sağlayacak.

Yeni dijital eğitim platformuna ilişkin eğitim içerikleri kapsamında erken çocukluk döneminden başlayarak tüm seviyeler için uygun içerikler üretilecek.

Ayrıca grup içi etkileşimlerin sağlandığı, proje tabanlı öğrenmeyi destekleyecek içerikler, yeni eğitim modelini destekleyecek içerik sunum modernizasyonları, özel eğitime ihtiyaç duyan kişiler ve hassas grupların ihtiyaçlarını karşılayacak içerikler, tüm öğretim kademeleri müfredatı için yeni nesil içerikler, pedagojik uygulamalar, psiko-sosyal destek ve teknoloji okuryazarlığı için içerikler de geliştirilecek.

- EBA TV ve EBA Platformu'na yönelik saha çalışmaları yapılacak

Küresel ölçekte en çok ziyaret edilen dijital eğitim platformu unvanına sahip EBA'nın daha etkin bir öğrenme platformu haline getirilmesinin amaçlandığı proje kapsamındaki çalışmalar, Yeni Nesil Bir Dijital Eğitim (NDES) sisteminin de altyapısına hizmet edecek ve referans olacak.

Projenin "Acil Durum Tepkisi" olarak adlandırılan bileşeni kapsamında Türkiye genelindeki 973 ilçe içinde en alt gelişmişlik düzeyine sahip 110 ilçede EBA erişim ve kullanım yoğunluğu yakından izlenecek ve artırılacak.

Bu ilçelerde EBA Televizyonları'nı izleme oranları ile EBA kullanım etkinliğini belirlemeye ve kullanımı artırmaya yönelik saha çalışmaları yapılacak.

- ODTÜ Teknokent'te ETKİM kurulacak

Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi kapsamında ODTÜ Teknokent'te projenin uzun vadede sürdürülebilir hale gelmesinde önemli bir yer alacak olan Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi (ETKİM) inşa edilmeye başlandı. Buradaki faaliyetler kamu-akademi-özel sektör iş birliği ile yürütülecek.

Bu doğrultuda MEB, üniversiteler, araştırmacılar, eğitim teknolojileri firmaları, genç yenilikçi şirketler (startup firmaları),fon sağlayıcılar ve yatırımcılar, öğretmenler ve eğitim teknolojilerine yenilikçi yaklaşımlarla katkı sağlayacak, bağımsız girişimci bireylerden oluşan çok paydaşlı bir yapı meydana getirilecek.

ETKİM'de eğitim teknolojileri ekosistemini geliştirmeye yönelik dijital eğitim araçlarının oluşturulması ve Ar-Ge çalışmaları ile geliştirilen araçların pilotlanması, kapasite geliştirmeye yönelik araştırma faaliyetleri, öğretmenler için sürekli mesleki gelişim programları ve ekosistem içinde ağ kurmaya yönelik sosyal etkinlikler yapılacak.

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