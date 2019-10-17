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MEB ile Anadolu Üniversitesi arasında 'öğretmen eğitimi' protokolü

AA

Milli Eğitim Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında öğretmenlerin akademik, mesleki ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı

Öğretmen eğitimi protokolü

Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen törende, "Eğitimde İş Birliği Protokolü"ne, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı ile Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı imza attı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, törende yaptığı konuşmada, Anadolu Üniversitesinin açık öğretim ve uzaktan eğitimdeki rolüne işaret ederek, "Öğretmenlerimizin mesleki gelişimine, Anadolu Üniversitesinin uzaktan eğitim ve lisans tamamlama programları ile katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Protokolün hayırlı olmasını dileyen Safran, emeği geçenlere teşekkür etti.

Boyacı da mesleki gelişim programlarını 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda sürdürdüklerini belirterek, bu kapsamda Anadolu Üniversitesi ile iş birliğine gittiklerini söyledi.

Anadolu Üniversitesinin yaptığı çalışmalarla Bakanlığın bir çözüm ortağı olduğuna işaret eden Adnan Boyacı, "Öğretmenlerimize mesleki gelişim programlarımızın ulaştırılması, lisans tamamlama programlarının daha geniş imkanlar ve etkili bir sistemle sunulması için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Prof. Dr. Çomaklı ise Anadolu Üniversitesi olarak açıköğretim sistemi çerçevesinde Bakanlığa her türlü desteği sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek, iş birliğinin öğretmen eğitimlerine ve topluma katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNE KATKI SAĞLANACAK

Protokol kapsamında, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin akademik, mesleki ve bireysel gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Bu çerçevede, öğretmenlerin mesleki ve bireysel gelişimlerine yönelik yüz yüze ve uzaktan mesleki gelişim programları hazırlanacak.

Anadolu Üniversitesi tarafından öğretmenlerin araştırma, uygulama ve proje çalışmalarına akademik ve uygulamalı eğitim desteği verilecek. Ön lisans diplomasına sahip öğretmenlere yönelik lisans tamamlama programları hazırlanacak. Yurt dışında Türkçe öğretmenliği sertifika programı içeriklerinin hazırlanması ve yayılımına katkı sağlanacak, yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde öğretim üyesi, materyal ve teknoloji desteği verilecek.

Ayrıca, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini destekleyecek sempozyum, bilim kampı, seminer, yarışma, uygulamalı eğitim faaliyetleri gibi etkinlikler düzenlenecek.

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