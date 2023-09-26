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        Haberler Gündem Eğitim MEB, ilkokulda test yerine süreç odaklı öğrenme yaklaşımına yönelik örnek "ölçme araçları" yayımladı

        MEB, ilkokulda test yerine süreç odaklı öğrenme yaklaşımına yönelik örnek "ölçme araçları" yayımladı

        MEB tarafından ilkokullarda ölçme değerlendirme çalışmalarına yönelik test sistemi yerine geliştirilen "süreç odaklı" öğrenme yaklaşımı kapsamında biçimlendirici değerlendirmeye dayalı örnek ölçme araçları yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 17:10 Güncelleme: 26.09.2023 - 17:10
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        MEB, ilkokulda test yerine süreç odaklı öğrenme yaklaşımına yönelik örnek "ölçme araçları" yayımladı
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        Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi, gelişim düzeylerinin izlenmesi ve süreç odaklı değerlendirme yaklaşımın benimsenmesi kapsamında biçimlendirici değerlendirmeye yönelik örnek ölçme araçları hazırlandı.

        Süreç odaklı değerlendirme yaklaşımı kapsamındaki biçimlendirici değerlendirmeye dayalı örnek ölçme araçlarına, Bakanlığın internet sitesinden erişim sağlanabilecek.

        Test sistemi yerine geliştirilen örnek ölçme araçları, ders etkinliklerinin bir parçası olarak kullanılacak ve böylece öğrenciye anında geri bildirim verilecek.

        Bakanlık, bundan sonraki süreçte de benzer örnek ölçme araçları yayımlayacak.

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