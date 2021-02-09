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MEB'in "Mesleğim Hayatım Platformu" Avrupa Birliği örnek yenilikçi uygulamalar arasına girdi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimle ilgili detaylı ve güncel bilgilerin paylaşıldığı "Mesleğim Hayat" platformu, Avrupa Eğitim Vakfınca hazırlanan "Kariyer Rehberliğinde Uluslararası Trendler ve İnovasyon" 2020 Yılı Değerlendirme Raporu'nda örnek uygulama olarak gösterildi.

MEB'in
AA

MEB tarafından 2019'da oluşturulan "Mesleğim Hayatım" platformu, mesleki ve teknik eğitimin tüm paydaşlarınca yoğun şekilde kullanılmaya devam ediliyor.

Mesleki ve teknik eğitimle ilgilenen öğrenci, öğretmen, mezun ve sektör temsilcilerinin buluştuğu, mesleki ve teknik eğitimle ilgili detaylı ve güncel bilgilerin yer aldığı "Mesleğim Hayatım" platformu, her geçen gün içeriğini zenginleştirerek hizmet vermeyi sürdürüyor.

Platform, Avrupa Birliği Ajansı olan Avrupa Eğitim Vakfı (European Training Foundation-ETF) tarafından hazırlanan "Kariyer Rehberliğinde Uluslararası Trendler ve İnovasyon" 2020 Yılı Değerlendirme Raporu'nda, "Kariyer Rehberliğinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanıldığı Yenilikçi Örnekler" arasında gösterildi.

Raporda, platformun özellikleri arasından farklı mesleklerde başarı hikayelerinin sunulması, kursiyerlerin eğitimi, kariyer fırsatları, mülakat teknikleri, geleceğin meslekleri ve Türkiye'de mesleki eğitime genel bakış bölümleri öne çıkarıldı.

Tüm paydaşların kolayca erişebilmesi, öğrenci, öğretmen, mezun ve velilere yönelik farklı içerikler sunulması ve sürekli güncellenmesi gibi özellikler platformun yenilikçi bir örnek olarak değerlendirilmesinde önemli rol oynadı.

- "Mesleki eğitimde rehberlik hizmetlerimizi yoğunlaştırdık"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, platformun ETF tarafından örnek yenilikçi bir uygulama olarak değerlendirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Özer, 2018 itibarıyla mesleki ve teknik eğitimde atılan adımların arasında rehberlik hizmetlerinin önemli bir yer tuttuğunu kaydederek, platformla mesleki ve teknik eğitime yönelik güncel bilgilerle ilgilenen öğrenci, öğretmen, mezun ve veliler ile işgücü piyasası temsilcilerinin etkileşim kurabilecekleri bir ortam oluşturmayı amaçladıklarını anlattı.

"Mesleğim Hayatım"ın kısa sürede öğrenciler, öğretmenler, mezunlar ve işverenlerin buluştuğu etkileşimli bir platform haline geldiğine işaret eden Özer, şunları söyledi:

"Mesleki eğitimle ilgili her türlü tanıtıcı bilgiye yer veren platform, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında meslek lisesi tercihi yapacak adayların da başucu kaynağı oldu. Platformun henüz kurulduktan birkaç ay sonra, 2019'daki LGS yerleştirmelerinde ziyaret sayısı yaklaşık 1 milyon 700 bin düzeyine ulaştı. 2020'de yapılan yerleştirme sürecinde ise kullanım sayısı yaklaşık 2 milyonun üzerinde gerçekleşti. Böylesi bir girişimin ETF tarafından da yenilikçi bir uygulama olarak örnek gösterilmesi son derece önemli. Sürece emek veren ve platformu sürekli yeni bilgi ve etkinliklerle destekleyen Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum."

- Platformun içeriği zenginleştirilecek

ETF'nin "Kariyer Rehberliğinde Uluslararası Trendler ve İnovasyon" raporlarına "www.etf.europa.eu" adresinden ulaşılabiliyor.

"Mesleğim Hayatım" platformu, mesleki ortaöğretimde eğitim verilen tüm alanları tanıtan videolara, okul tanıtımlarına, öğrenci, mezun ve öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu form ve belgelere yer veriyor. İŞKUR sistemi ile entegre şekilde öğrenci ve mezunlar için güncel iş fırsatlarının taranabildiği platform, işverenlere de ilan açma fırsatı sağlıyor. İlgililer bu platform aracılığıyla mesleki ve teknik eğitimde döner sermaye kapsamında üretilen ürünler hakkında bilgi sahibi de olabiliyor.

Platforma kısa süre içinde mesleki ve teknik eğitim öğrencileri için alanında uzman kişilerle röportajlar, sosyal ve kültürel etkinlik takvimleri ve mesleki eğitime ilişkin güncel makaleler de eklenerek içerik zenginleştirilecek.

Platforma "https://meslegimhayatim.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

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