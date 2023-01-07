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MEB, kayıtsız öğrenciler için otomatik takip sistemini devreye aldı

e-Okul sisteminde kaydı bulunmayan yaklaşık 280 bin öğrenciyi okulla yeniden buluşturmak için başlatılan sistemde, ilkokul ve ortaokul kademesi için 15, lise kademesi için de 18 yaşından küçüklerin adreslerine ziyaretler yapılacak

MEB, kayıtsız öğrenciler için otomatik takip sistemini devreye aldı
AA

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), e-Okul sisteminde kaydı bulunmayan yaklaşık 280 bin öğrenci için başlattığı sistemde, ilkokul ve ortaokul kademesi için 15, lise kademesi için de 18 yaşından küçüklerin adreslerine ziyaretler yapılarak yeniden okullu olmaları sağlanacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, son istatistiklere göre 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 99'a, ilkokuldaki okullaşma oranı yüzde 99,63'e, ortaokuldaki okullaşma oranı 99,44'e, ortaöğretimdeki okullaşma oranı da yüzde 95'e yükseldi.

Ancak ilkokul kademesinde 11 bin 654, ortaokulda 28 bin 421, lisede de 240 bin 668 olmak üzere toplam 280 bin 743 öğrencinin kayıt dışı olduğu tespit edildi.

Bu öğrencileri yeniden okullara kazandırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesi başlatıldı. Bakan Özer, projeyle tek bir öğrenciyi bile dışarıda bırakmadan eğitim sistemine dahil edeceklerini ve martın sonunda eğitimin tüm kademelerindeki okullaşma oranlarını yüzde 99'a ulaştırmayı hedeflediklerini aktardı.

Bakan Özer'in bu açıklamalarının ardından dikkatler, projenin sahada nasıl uygulanacağına dönük detaylara çevrildi.

MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce tüm öğrencilerin yaşına göre, uygun eğitim kademelerine erişim ve okullaşma oranlarının takip edilmesi amacıyla detaylı teknik analiz modelleme çalışmaları tamamlandı.

Zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerin okullara erişim ve okullaşma oranlarının artırılmasına yönelik teknik analiz modellemelerinin oluşturulabilmesi için Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün ilgili birimleriyle eş güdüm halinde çalışmalar yürütüldü.

Öncelikle zorunlu eğitim çağında bulunan ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 19 milyon öğrencinin Bakanlığa bağlı resmi ve özel okullardaki mevcut kayıt durumları teyit edildi.

Bu çalışma sonrasında toplam 280 bin 743 öğrencinin kayıt dışı olduğu tespit edildi. Bunun yanında Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve lisedeki kayıt dışı öğrenci sayısı 9 bin ve üzeri olan 8 il, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır olarak belirlendi.

MERNİS üzerinde tutulan güncel nüfus ve adres bilgileri dikkate alınarak okula kayıtsız çocukların sistem tarafından otomatik tespit ve takip edilmesine yönelik e-Okul sistemine entegre modül hazırlandı.

LİSE KADEMELERİ İÇİN ÇİFTE KONTROL YAPILACAK

Modül içerisinde örgün eğitimde ilkokul ve ortaokul kademesi için 15, lise kademesi için de 18 yaşından büyük olmamak şartıyla zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerin otomatik tespit edilmesine olanak sağlandı.

Modülde, ilköğretim çağında bulunan kayıtsız 40 binin üzerindeki öğrencinin güncel yerleşim yerine göre kayıtlı olması gereken ilkokul ve ortaokul bilgileri yer aldı.

Bu kapsamda bu öğrencilerin MERNİS kayıtları, yurt dışında ikamet eden öğrencilerin MERNİS'te kayıtlı yurt dışı adres bilgileri, açık öğretim okullarındaki güncel öğrencilik durum bilgilerine yer verildi.

Modülde, 240 bin 668 kayıtsız öğrencinin tespit edildiği lise kademesi için de ikinci bir takip sistemi kuruldu. Buna göre lise mecburi eğitim çağı içerisindeki öğrencilere ulaşmada kolaylık sağlanması için en son kayıt oldukları ortaokul sınıf ve durum bilgisi modüle eklendi.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, e-Okul yönetim bilgi sistemi içerisinde bulunan modüle, "Okula Kayıtsız Öğrencilerin Takip İşlemleri" ekranlarından ulaşacak.

MEB'in ilgili genel müdürlükleri koordinasyonunda il ve ilçelerde oluşturulacak komisyonlar, kayıtsız öğrenciler için gerekli işlemleri başlatacak.

Komisyon üyeleri, kayıtsız öğrencilerin tek tek adreslerini ziyaret ederek en uygun eğitim seçeneklerine karar verecek ve ardından kayıt işlemleri başlatılacak.

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