MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ | Bakan Tekin'den atama açıklaması! Yeni öğretmen ataması olacak mı, ne zaman ve branş-kontenjan sayısı belli oldu mu?

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ | Bakan Tekin'den atama açıklaması! Yeni öğretmen ataması olacak mı, ne zaman ve branş-kontenjan sayısı belli oldu mu?

MEB öğretmen atama takvimi ve kontenjan dağılımı öğretmen adayları tarafından yakından takip ediliyor. Öğretmen atama takvimi için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Geçtiğimiz ay "Tarih olarak bütçenin Genel Kurul'dan geçmesini bekliyoruz." ifadelerini kullanan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamasının mutlaka olacağının altını çizdi. İşte 2023-2024 öğretmen atama tarihleri takvimine ilişkin merak edilenler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında, "21 sene önce, aziz milletimizin takdiriyle, ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde önceliklerimizin en başına eğitim-öğretimi koyduk" ifadesini kullandı.

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"BÜTÇELERİN ASLAN PAYI EĞİTİM-ÖĞRETİME"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin ekonomik ve siyasi şartları ne olursa olsun, eğitim-öğretimin ikinci plana itilmesine müsaade etmedik" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hükûmetlerimiz döneminde hazırlanan tüm bütçelerde aslan payını daima eğitim-öğretime ayırdık. 2002 yılında toplam eğitim-öğretim bütçemiz 10,3 milyar lirayken, bugün bu miktar 652 milyar liraya çıkmıştır" şeklinde konuştu.

Meclis'te görüşmeleri devam eden 2024 yılı bütçesinde eğitim-öğretime tahsis edilen tutarın 1 trilyon 620 milyar lira olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Derslik sayımızı 343 binden alıp 619 bine; okul sayımızı 50 binden 95 bine yükselttik. Öğretmen kadromuzu yaptığımız 800 bin yeni atamayla tahkim ettik. 2023-2024 eğitim öğretim yılında, resmî-özel toplam 1 milyon 203 bin öğretmenimizle 19 milyon öğrencimize eğitim hizmeti sağlıyoruz" dedi.