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        Haberler Gündem Eğitim MEB, öğretmenlerin Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve beklentilerini alacak

        MEB, öğretmenlerin Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve beklentilerini alacak

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Cumhuriyet'in 100. Yılı kapsamında öğretmenlerin Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve beklentilerini öğrenecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 09:15 Güncelleme: 02.11.2023 - 09:15
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        MEB, öğretmenlerin Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve beklentilerini alacak
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        MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık eğitimin geleceği konusunda öğretmenlerin görüş, öneri, beklenti ve bakış açısını ortaya koymak için "Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı Olan Türkiye Yüzyılı'nda Öğretmenin Rolü ve Gelişimi" raporu hazırlayacak.

        Türkiye genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında görev yapan bütün öğretmenlerin veri toplama aracını doldurarak katkı sunmalarının hedeflendiği çalışmanın birinci aşamasında veri toplama aracı kullanılacak. İkinci aşamada ise görüşmeler yapılarak öğretmenlerden veri toplanacak.

        Bu kapsamda, Türkiye Yüzyılı'na dair öğretmenlerin eğitimin geleceği, mesleki gelişim, teknolojik gelişmeler, kültürel miras ve değerler eğitimi, kapsayıcılık ve erişilebilirlik gibi konular ile ilgili düşünce ve beklentilerini ortaya koymak amacıyla veri toplama aracı geliştirildi.

        Veri toplama aracı, bugünden itibaren Bakanlığın anket.meb.gov.tr adresi üzerinden tüm öğretmenlerin erişimine açılarak 10 Kasım'a kadar doldurulabilecek.

        Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen ve bakanlığın ilgili genel müdürlükleri ile üniversitelerden akademisyenlerin destek verdiği çalışmanın nihai raporu aralık ayında yayımlanacak.

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