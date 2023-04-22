Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman yapılacak, başvuru tarihi belli oldu mu?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri, mülakat sonuçlarının Millim Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmasının ardından gündeme geldi. MEB 45 bin sözleşmeli öğretmen atama takviminin ardından tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı belli oldu. İşte 2023 sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri tarihi hakkında merak edilenler...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • MEB ÖĞRETMENLİK ATAMA TAKVİMİ 2023 | 45 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman, başvuru tarihi ve kontenjanları belli oldu mu?

    Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri başvuru tarihi, kontenjanları araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, rehber öğretmenlere her okulda en az bir tane olacak şekilde öncelik verileceğini planladıklarının altını çizdi. MEB sözleşmeli öğretmenlik atama takviminin ardından gözler başvuru tarihi ve kontenjanlara çevrildi. İşte 45 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri tarihine ilişkin detaylar...
  • MEB ÖĞRETMENLİK ATAMA TAKVİMİ 2023 | 45 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman, başvuru tarihi ve kontenjanları belli oldu mu?

    ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde "2023 Mart Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonuçları e-Devlet Üzerinden Yayınlanmıştır."

    45 bin öğretmen atama mülakat sonuçları 18 Nisan 2023 Salı günü adayların erişimine açıldı.

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUCU SORGULAMA EKRANI
  • MEB ÖĞRETMENLİK ATAMA TAKVİMİ 2023 | 45 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman, başvuru tarihi ve kontenjanları belli oldu mu?

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yayımlanan 2023 sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi sonrasında, tercih tarihleri belli oldu.

     

    MEB öğretmen atama takvimine göre; Adayların atama tercihleri 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları 8 Mayıs'ta duyurulacak. Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.
  • MEB ÖĞRETMENLİK ATAMA TAKVİMİ 2023 | 45 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman, başvuru tarihi ve kontenjanları belli oldu mu?

    45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI

    Milli Eğitim Bakanı Özer, "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı." ifadelerini kullandı.
  • MEB ÖĞRETMENLİK ATAMA TAKVİMİ 2023 | 45 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman, başvuru tarihi ve kontenjanları belli oldu mu?

    2023 MEB ATAMA TAKVİMİ

    Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

    Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023

    Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

    Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

    Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

    Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023
  • MEB ÖĞRETMENLİK ATAMA TAKVİMİ 2023 | 45 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman, başvuru tarihi ve kontenjanları belli oldu mu?

    Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023,

    Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023,

    Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.