Haberler Gündem MEB Ortak sınav tarihlerini açıkladı! 2023 Ortaokul ve liselerde ortak sınav ne zaman yapılacak?

Ortak sınav tarihleri belli oldu! 2023 ortaokul ve liselerde ortak sınav ne zaman? Bu yıl ilk kez ortaokul ve liselerde uygulanacak ortak sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu. Konuya ilişkin 81 ile yazı gönderilirken, ortak sınıflar ve dersler de netlik kazandı. Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'ne göre ülke, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlara yönelik örnek senaryolar ve soru örnekleri https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinde yayımlanacak. İşte MEB ile 2023 ortaokul ve liselerde uygulanacak olan ortak sınav tarihi... Habertürk Giriş: 22.09.2023 - 00:16 Güncelleme: 22.09.2023 - 00:16 facebook

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Milli Eğitim Bakanlığı ortaokul ve liselerde uygulanacak olan ortak sınav tarihlerini duyurdu. Böylelikle, 6'ncı sınıf Türkçe ve matematik ile 9'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik dersleri için 1'inci dönem 2'nci ortak yazılı sınav tarihleri belirlenmiş oldu. Peki,"2023 Ortaokul ve liselerde ortak sınav ne zaman yapılacak?" İşte Ortaokul ve lise ortak sınav tarihleri...

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ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK? Milli Eğitim Bakanlığı'nca, 6'ncı sınıf Türkçe ve matematik ile 9'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik dersleri için 1'inci dönem 2'nci ortak yazılı sınav tarihleri 26-27 Aralık 2023 olarak belirlendi.