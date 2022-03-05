Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personel alımı ile ilgili araştırmalar iyice arttı. Yurt genelindeki binlerce vatandaşımız; aşçı, fizyoterapist ve destek personeli alımına ilişkin aramalar yapıyor. Peki MEB personel alımı ne zaman, şartları nelerdir ve başvuru nasıl yapılır?