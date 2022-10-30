MEB PERSONELİ BANKA PROMOSYONU NE KADAR?



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; merkez teşkilatta görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapıldığı Vakıflar Bankası ile personel başına 3 bin TL ödenmek üzere 1 Ocak 2021'den geçerli ve 3 yılı kapsayan banka promosyon anlaşması,