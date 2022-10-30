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MEB personeli banka promosyonu ne kadar ve ne zaman verilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) banka promosyonu ile ilgili resmi açıklama geldi. Söz konusu banka promosyonundan faydalanacak binlerce çalışan için tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, banka promosyonun ne kadar olduğu ve ne zaman ödeneceğine ilişkin detaylar...

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  • MEB personeli banka promosyonu ne kadar 2022? MEB personeli banka promosyonu ne zaman verilecek? Öğretmene ne kadar banka promosyonu ödenecek?

    Vakıflar Bankası MEB şubesiyle imzalanan sözleşmeye göre, banka promosyonlarınn ne zaman ve ne kadar verileceğine ilişkin ayrıntılar belli oldu. İşte, binlerce Milli Eğitim Bakanlığı çalışanını yakından ilgilendiren konuyla ilgili olarak bilinmesi gerekenler...
  • MEB personeli banka promosyonu ne kadar 2022? MEB personeli banka promosyonu ne zaman verilecek? Öğretmene ne kadar banka promosyonu ödenecek?

    MEB PERSONELİ BANKA PROMOSYONU NE KADAR?

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; merkez teşkilatta görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapıldığı Vakıflar Bankası ile personel başına 3 bin TL ödenmek üzere 1 Ocak 2021'den geçerli ve 3 yılı kapsayan banka promosyon anlaşması,
  • MEB personeli banka promosyonu ne kadar 2022? MEB personeli banka promosyonu ne zaman verilecek? Öğretmene ne kadar banka promosyonu ödenecek?

    MEB BANKA PROMOSYONU NE KADAR? 

    Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in talimatıyla Vakıflar Bankası ile revize edilen banka promosyon sözleşmesine göre daha önce 3 bin lira alan Bakanlık merkez teşkilatı personeline 22 bin 500 lira daha ödenerek promosyon ücreti 25 bin 500 liraya yükseltildi.
  • MEB personeli banka promosyonu ne kadar 2022? MEB personeli banka promosyonu ne zaman verilecek? Öğretmene ne kadar banka promosyonu ödenecek?

    MEB PERSONELİ BANKA PROMOSYONU NE ZAMAN VERİLECEK? 

    Vakıflar Bankası MEB şubesiyle imzalanan sözleşmeye göre banka promosyon ücretleri 16 Kasım 2022 tarihinde personelin maaş hesaplarına yatırılacak.

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