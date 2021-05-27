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MEB, sanayinin önemli sektörlerinden plastik teknolojisinde ilk mükemmeliyet merkezini kuruyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),sanayinin önemli sektörlerinden biri olan ve inşaat, medikal, otomotiv, ambalaj gibi birçok alanda kullanılan plastik teknolojisi alanında Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ilk mükemmeliyet merkezini kurma sürecini başlattı.

MEB, sanayinin önemli sektörlerinden plastik teknolojisinde ilk mükemmeliyet merkezini kuruyor
AA

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son üç yılda mesleki eğitimin tüm alanlarında, iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitimi yeniden yapılandırma ve güçlendirme bağlamında çok önemli mesafe aldıklarını söyledi.

Eğitim verilen tüm alanlarda sektörlerin güçlü temsilcileri ile kurdukları kapsamlı iş birliklerini başarılı bir şekilde sürdürdüklerine işaret eden Özer, bu kapsamda meslek odaları ile mesleki eğitimde önemli projeler yürüttüklerini hatırlattı.

Bu yıl iş birliklerinde tematik alanlara yoğunlaşmaya başladıklarını belirten Özer, bu kapsamda, İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile mevcut iş birliklere ilaveten kaynakçılık ve yazılım alanlarında İstanbul'da yeni mükemmeliyet merkezleri kurduklarını anlattı.

Özer, plastik teknolojisinin de öncelik verdikleri alanlardan biri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Plastik teknolojisi alanı ülkemizde son yıllarda büyüyor ve ihracat kapasitesi sürekli artıyor. Bu alanda insan kaynağı ihtiyacı da sürekli artıyor. PAGEV ile İstanbul ve Gebze'de kurduğumuz iş birlikleri başarılı bir şekilde devam ediyor. Şimdi Ankara'da da plastik teknolojisi alanında önemli bir adım atıyoruz. Serdar Plastik A.Ş ile Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik teknolojisi alanında mükemmeliyet merkezi kurmak için süreci başlattık. Bu merkezin bünyesinde aynı zamanda Ar-Ge merkezi de olacak. Ayrıca OSB civarındaki 3 mesleki ve teknik Anadolu lisemiz ve mesleki eğitim merkezlerimiz de mükemmeliyet merkezi ile ilişkilendirilecek. Öğrencilerimiz buradaki tesislerde beceri eğitimleri alacakları gibi öğretmenlerimize yönelik de işbaşı ve mesleki gelişim eğitimleri düzenlenecek. Öğrencilerimize burs desteği sağlanacağı gibi istihdamda da öncelik verilecek. Ayrıca, Ar-Ge merkezimizde plastik teknolojisi alanında patent, faydalı model, tasarım ve marka çalışmaları öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve Serdar Plastik çalışanları tarafından ortaklaşa yürütülecek."

Kurulacak mükemmeliyet merkezinin hayırlı olmasını dileyen Özer, Serdar Plastik Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Tütek’e şükranlarını, süreci başarıyla yürüten MEB personeline teşekkürlerini sundu.

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