Okullarda ara tatil ne zaman sorusunun cevabı belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda yüz yüze eğitim konusunda ısrarcı olacaklarının altını çizmişti. Öğrenciler ve veliler Nisan ayı ara tatilinin ne zaman başlayacağını ve kaç gün süreceğini merak ediyor. İşte Bakan Mahmut Özer'in yüz yüze eğitim kararı ve MEB takvimine göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ara tatil tarihleri