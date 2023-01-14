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MEB tarafından düzenlenen DYK ortak sınavı ilk kez dijital ortamda yapılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ortak sınavının ilk kez dijital ortamda yapıldığını duyurdu

MEB tarafından düzenlenen DYK ortak sınavı ilk kez dijital ortamda yapılıyor
HABERTURK.COM

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin derslerde edindikleri kazanımları pekiştirmelerine katkı sağlamak için düzenlenen DYK'lerin ortak sınavı ilk kez çevrim içi olarak uygulanacak.

Birinci dönem DYK ortak sınavı, öğrencilere bireyselleşmiş eğitim, öğretmenlere ise öğrencilerini izleme imkanı sunmak amacıyla kurulan Öğrenci Öğretmen Destek Sistemi (ÖDS) üzerinden bu sabah saat 09.00'da başladı. Öğrencilerin kendi okullarında girdiği sınav, saat 15.30'da sona erecek.

81 ilden kurslara devam eden 6, 7, 8, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınav, 1605 okulda yapılıyor.

Bakanlığın eğitimde dijitalleşme konusundaki tecrübesini her geçen gün artırdığına işaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, DYK ortak sınavının çevrim içi gerçekleştirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hayata geçirdikleri projelerle eğitimin tüm paydaşlarının dijital teknolojileri kullanım becerilerini ve akademik başarılarını artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Özer, şunları kaydetti: "Eğitim alanında büyük çapta bir dijitalleşme çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Destekleme ve Yetiştirme Kursları için ÖDS’de bir modül açmıştık. Şimdi bunu daha da geliştirdik ve DYK değerlendirme sınavlarını da bu modül üzerinden yapmaya başladık. Bugün birinci dönem DYK ortak sınavını ilk kez dijital ortamda gerçekleştiriyoruz. Sınavlarda geri bildirim öğrenme açısından önemli bir unsur. Öğrencilerimiz sınav bitiminde sonuçlarına anında ulaşarak kendilerini değerlendirme imkanı bulacaklar."

Bakan Özer, ayrıca geçen yıl mayıs ayında düzenlenen Öğrenci Başarı İzleme Araştırması'nın da bu yıl ÖDS üzerinden gerçekleştirileceğini bildirdi.

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