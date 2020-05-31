MEB teknolojinin doğru kullanımı için ailelere yönelik iki kılavuz yayımladı

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, anne babalara güvenli internet kullanımı ile siber zorbalık konusunda nasıl davranmaları ve ne gibi önlemler almaları gerektiği konusunda kısa ve uygulanabilir önerilerin yer aldığı 2 rehber hazırladı.

"Güvenli İnternet Kılavuzu" rehberinde, çocuklara dijital dünyada güven içinde dolaşmaları için bilgi iletişim araçlarını ve interneti güvenli şekilde nasıl kullanabileceklerinin de öğretilmesi gerektiği ifade edildi.

Çocukların internete erişimlerini yasaklamanın etkili bir yöntem olmadığı belirtilen kılavuzda, bunun yerine teknolojiyi etkili, verimli, uygun ve sorumlu şekilde kullanmaları konusunda yol gösterici olunması gerektiği anlatıldı.

Kılavuzda, çocuklara rehberlik etmek için ailelere, "Bilgi sahibi olun", "İlgili olun", "Ortak kullanım alanları oluşturun", "Güvenlik tedbirleri alın", "Bilinçli hareket edin", "Çocuğunuzun ekranı siz olun" şeklinde öneriler sunuldu.

- Çocuklardaki davranış değişimlerinin takip edilmesi öneriliyor

Siber zorbalığa maruz kalınması ve siber zorbalık yapılması durumlarında aileler tarafından izlenebilecek doğru yöntemlere yer verilen kılavuzda, ailelerin çocuklarındaki davranış değişimlerini takip etmeleri gerektiği vurgulandı.

Kılavuzlarda, "Çocuğum elinden telefonu hiç bırakmıyor. Telefon kullanımı konusunda nasıl sınır koyabilirim?", "Aşırı internet kullanımı çocuğumun gelişimini nasıl etkiler?" gibi soruların cevaplarına ilişkin kısa videolar da yer alıyor.

- "Öğrencilerin ve ebeveynlerin psikolojik sağlamlığının korunmasına da önem verdik"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kılavuzlara ilişkin değerlendirmesinde, küresel salgın sürecinde öğrencilere akademik destek sağlamanın yanı sıra onların ve ebeveynlerinin psikolojik sağlamlığının korunmasına da önem verdiklerini belirtti.

Fiziksel mesafelerin olduğu bu dönemde teknoloji sayesinde öğrenci, öğretmen ve velilerle iletişimi hiç kesmeden yoğun bir şekilde sürdürebildiklerine işaret eden Selçuk, her buluşmada ailelerden "Teknolojinin doğru kullanımı" konusunda sorular geldiğini aktardı.

Tüm sorulara yanıt verebilmek, çocuklara rehberlik etmek ve anne babalara destek olabilmek için kılavuzların hazırlandığını kaydeden Bakan Selçuk, şu değerlendirmede bulundu:

"(Güvenli İnternet Kullanımı) ve 'Siber Zorbalık' kılavuzlarının içeriğinde anne babalara bu süreçte ne yapmaları, nasıl davranmaları ve ne gibi önlemler almaları gerektiği konusunda kısa ve uygulanabilir öneriler sunduk. Anlatılanları karekodlar aracılığıyla ulaşılabilecek videolarla da destekledik. Kılavuzlardaki karekodları tarayan velilerimiz, sorularına uzmanlarca verilmiş yanıtları bulabilecekler. Bizler her zaman olduğu gibi okul ve aile iş birliğini geliştirmeye ve tüm imkanlarımızla çocuklarımız ve velilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."